替代項 - Excalidraw+

Rarchy

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Rarchy 提供了一套網站規劃工具，包括專為機構和團隊設計的視覺化網站地圖和使用者流程。核心產品是我們的免費視覺網站地圖編輯器，它允許您從頭開始建立網站地圖或透過我們的視覺網站地圖產生器匯入現有的網站頁面。然後，您可以以五種不同的視覺格式查看您的網站，使用拖放介面進行更改，並自動擷取目前頁面設計的螢幕截圖。您的網站地圖可以匯出為 XML（準備上傳到搜尋引擎）、CSV 或 PDF 格式。 Rarchy 非常適合團隊，讓您可以在一個地方協作、修改和傳達對網站的變更。