替代項 - Exact

OpenPro

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OpenPro 是許可開源 ERP（企業資源規劃）軟體領域的領導者。 OpenPro 的 ERP 軟體解決方案為小型企業到大型企業提供靈活、可擴展且功能齊全的管理系統。該系統的模組化設計為客戶提供了最大的靈活性。 OpenPro 可以作為一個經濟高效的小型企業帳戶系統，並具有功能齊全的製造會計軟體。 OpenPro 擁有電子商務軟體所需的最新功能，也是經過驗證的供應鏈軟體供應商。 在過去的 10 年裡，OpenPro 軟體一直採用開源 PHP 編寫，採用開放式架構（可以在任何硬體和 SQL 資料庫上運行）。借助 OpenPro 的文檔成像等高級功能；綠色無紙化工作流程；整合條碼；整合式電話...