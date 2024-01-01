替代項 - exabackup

NoSky

nosky.io

NoSky 由 AWS 提供支持，是一款具有集中管理、監控和報告功能的全整合雲端備份解決方案。 在資料不斷面臨來自駭客、病毒、腐敗和勒索軟體等邪惡惡棍的威脅的世界中，NoSky 成為保護您寶貴資訊的終極超級英雄。憑藉由尖端技術驅動的超能力，NoSky 屹立不倒，成為您的資料塔和城堡的守護者，確保它們不受邪惡勢力的影響。 * 安全盾牌：NoSky 堅不可摧的盾牌可以保護您的資料免受無情駭客的攻擊，使他們無法抵禦其強大的防禦。 * 病毒消滅能力：NoSky 配備了最新的防毒功能，可以消滅病毒並讓您的資料堡壘免受任何惡意入侵。 * 腐敗粉碎者：NoSky 以堅定不移的決心打擊腐敗，恢復並保護您寶貴...