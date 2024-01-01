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EvolveAI 是一種基於人工智慧的培訓工具，旨在為那些追求培訓目標的人提供負擔得起的專業知識。它將先進的人工智慧與業界領先的教練、世界一流的運動員和最新的研究相結合，以製定客製化的鍛鍊計劃。 其功能的一個主要方面是經典的區塊週期化，它利用低強度/高容量訓練。 EvolveAI 為運動員提供了針對不同訓練項目（例如深蹲、臥推或硬舉）靈活選擇各種上裝樣式和組合的功能。 這些選擇將決定鍛鍊的量。 EvolveAI 中的人工智慧系統根據鍛鍊分析調整訓練，其訓練演算法旨在透過宏觀週期優化每次訓練。 它不僅確保練習的正確順序，而且還配備了特定的影片和指導提示，以實現正確的形式和技術。 該工具旨在提供經濟高效的客製化解決方案，消除一對一教練的需求。用戶可以期待針對他們的目標進行優化的鍛煉，並且透過持續使用和定期檢查，他們可以有效地實現他們的健身目標。

網站： evolveai.app

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