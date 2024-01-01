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Evercast 是第一個由創意人士為創意人士打造的即時協作平台。它將視訊會議、高清直播和全頻譜音訊結合在一個基於網路的平台中。由於 Evercast 只需要一台電腦和軟體即可進行串流傳輸，因此無論大小的團隊都可以在製作的所有階段輕鬆採用它。無論用戶身在世界何處，都可以安全地傳輸任何創意工作流程（現場攝影機、Avid、Premiere、Maya、Pro Tools 等），並且具有超低延遲和不妥協的品質。憑藉專門為促進創意協作而設計的功能，Evercast 提供了一種數位體驗，反映出團隊並肩坐著的輕鬆性和生產力。迄今為止，Evercast 已被所有主要電影/電視工作室和 OTT 提供商以及行業領先的遊戲公司和廣告公司用於數百個作品。
目錄:
Business
視訊會議軟體

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