替代項 - Evalgator
Indeed
indeed.com
Indeed 是美國全球就業相關職位清單搜尋引擎，於2004 年11 月推出。辦事處。作為單主題搜尋引擎，它也是垂直搜尋的一個例子。 Indeed 目前在 60 多個國家/地區提供 28 種語言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超過 Monster.com，成為美國流量最高的招聘網站。他們透過向雇主和招聘公司出售優質職缺和履歷功能來創造收入。 2011 年，Indeed 開始允許求職者直接在 Indeed 網站上申請職位，並提供履歷發布和儲存服務。
Moodle
moodle.org
Moodle 是一個開源、功能豐富、安全且可擴展的學習管理系統，可與其他平台無縫集成，並可針對您選擇的任何教學或培訓方法進行客製化。憑藉清新直覺的介面，Moodle 擁有適合 K-12、高等教育、職業培訓、企業以及各類企業學習的解決方案。從提高教學和學生成果到簡化培訓、入職和合規管理，您將使用 Moodle 建立更活躍、更具吸引力的線上學習空間。當您選擇 Moodle 時，您將受益於 Moodle 20 多年的教育技術專業知識，並且您將成為熱愛我們的線上學習平台和價值觀的全球社群的一部分。您可以從我們活躍的社區論壇獲得支持，訪問 Moodle 的認證集成，並探索 2000 多個開源插件。或者，...
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 為組織提供整體平台和解決方案，透過其下一代專利、人工智慧驅動的技能評估和技能智慧平台實施「技能第一」策略- 用於人才招募（全職員工和團隊）以及內部人才發展和人才管理。我們的全球客戶包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、愛立信、阿斯頓馬丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡車、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 個不同的聯合國機構。來自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亞太地區）的 500 多家客戶，財富 500 強公司中有 30 家使用 iMocha 來交付他們的產品
TestGorilla
testgorilla.com
你在招人嗎？您知道可以透過人才評估來識別最佳候選人嗎？ TestGorilla 為您提供了評估求職者技能並更快做出更好招募決策的最佳工具。我們的技能測驗庫為您提供最佳的預測價值，幫助您識別最佳候選人。透過我們不斷成長的測試庫，您可以測試求職者的各種技能，包括認知能力、程式設計技能、軟體技能、個性、語言能力等等。借助 TestGorilla，您可以使用多種問題類型來幫助您進行單向視訊面試、允許候選人上傳作品集等等。您準備好開始預測現實世界的工作績效了嗎？立即開始使用 TestGorilla 進行招募！
Interviewer.AI
interviewer.ai
我們的 ATS Lite 平台透過人工智慧驅動的單向視訊訪談自動化 80% 的預篩選流程。更有效率地篩選候選人 本月使用促銷代碼 INTERVIEW50 可享 50% 的折扣。讓我們識別您的最佳候選人，以便您可以更有效地招募優秀人才。註冊免費試用（無需信用卡），了解我們如何評估每位候選人，並為您提供一個易於使用的平台，用於篩選、面試和聘用人才庫中的最佳候選人。
HiPeople
hipeople.io
聘用頂尖人才是一項關鍵任務，需要徹底的篩選過程。現代助教團隊使用 HiPeople 的綜合篩選工具包可減少 95% 的篩選時間。我們最先進的篩選工具包結合了基於人工智慧的評估和自動背景調查的力量，使您能夠做出數據驅動的決策，僱用最適合您的組織的人才。透過我們基於人工智慧的評估，您可以評估候選人的硬技能、軟技能、個性特徵、文化契合度和認知能力。測試候選人數百項特定工作相關技能，從客戶成功經理到對細節的關注。透過分析候選人的結果，您可以比較可行的見解，以評估他們的工作適合度，並確定他們是否具備在您的組織中蓬勃發展所需的技能。我們的自動背景調查可以從過去的經理、同事群體或直接下屬那裡提供對候選人過去...
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智慧平台榮獲2021 年SIA 最具創新人力資源技術獎，提供包括虛擬評估、編碼/視訊面試、篩選機器人等在內的招聘解決方案，以擴大企業、人力資源公司和MSP 的招聘品質人才。 Intuit、普華永道、亞馬遜和第一資本等全球品牌信任 Glider 來驗證候選人的素質並使其適合任何行業的任何職位。平均而言，客戶的安置率提高了 3 倍，填補時間縮短了 50%，候選人滿意度提高了 98%。欲了解更多信息，請訪問 Glider AI。
TestDome
testdome.com
TestDome 提供工作技能測試，幫助管理者更快聘用最佳候選人。我們為廣泛的行業提供測試，包括程式設計、會計、客戶服務、專案管理等。 - 我們的 1000 多個問題測試現實世界的問題解決能力。如果您發現我們的任何高級問題已在線得到解答，即可獲得退款。 - 以您想要的方式自訂我們的即用型測試或新增您自己的自訂問題。 - 對候選人進行一目了然的比較，或更深入地了解個別候選人的結果和答案。 - 使用網路攝影機監控、重複電子郵件偵測以及複製和貼上保護來防止作弊。 - 新增多個使用者到您的帳戶，無需額外費用。
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index 認為每個業務問題都是人的問題。人員數據應該指導員工旅程的每一步，從第一次面試到大晉升，它也應該指導您的業務策略。我們稱之為“人才優化”，我們的模組化平台的每個部分都是為了支持它而建造的。 PI HIRE：每次透過 PI Hire 為每項工作招募完美的候選人。我們透過 60 多年的科學和數百萬個數據點支持的行為和認知評估來幫助您縮小申請人的領域範圍。此外，我們也透過個人化面試指南讓您的招募流程變得簡單、客觀。 PI INSPIRE：透過 PI Inspire 管理您的團隊取得成功。不再猜測如何最好地管理某人：我們的關係指南對每個團隊成員的行為進行了全面分析，並提...
Crystal
crystalknows.com
對於商務人士來說，會議的成功取決於有效的準備。我們的使命是確保我們的客戶在每次重要會議之前都做好充分準備並充滿信心。 Crystal 是領先的會議準備平台，受到全球 1,000 多家組織和財富 500 強公司的信賴，可為日常和高風險互動做好準備。我們的平台提供您了解會面人員所需的數據、工具和見解，確保您為議程上的每次會議做好充分準備。使用 Crystal 的情報資料： • 專業人士可以減少會前的焦慮並留下深刻的印象。 • 銷售主管可以在每次銷售拜訪中與買家進行有效聯繫。 • 經理可以改善與同事的協作方式。立即免費試用我們的平台，讓您遇到的下一個人留下深刻印象：https://www.cryst...
AssessFirst
assessfirst.com
看看人們到底是誰。將人工智慧和現代心理學的力量與 AssessFirst 結合。預測最有可能在您的業務中取得成功的候選人。
Vizzy
vizzy.com
重塑履歷，以前所未有的方式看待一代人才 早期職涯招募格局正在迅速發展，企業尋求創新方法來吸引和了解 Z 世代人才庫。傳統的履歷往往無法捕捉候選人的真正本質，導致技能和公司文化不匹配，而申請數量和對多元化員工隊伍的需求又進一步加劇了這種不匹配。企業想要在求職者中脫穎而出也變得越來越困難，這就是我們的用武之地。與傳統方法不同，Vizzy 提供出色的申請流程並提供動態的專業摘要，提供超越傳統履歷的候選人潛力的 360 度視角。我們的技術旨在適應向更全面的招聘的轉變以及 Z 世代對有吸引力的數位優先招聘流程的期望。工作原理 Vizzy 幫助企業提供品牌一致的申請流程，以脫穎而出並吸引比平常更廣泛的人才...
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl 是一個人才篩選和評估平台，可幫助招募人員和人才中介機構在幾秒鐘內識別出最佳候選人。 Ducknowl 使用視訊面試、履歷篩選、技能評估、人工智慧監考和視訊訊息工具將所有候選人資料收集在一個儀表板中，然後與招募經理分享。這個過程可以節省安排時間，並防止重影、誘餌、轉換和資格不足的申請人。 Ducknowl 針對中小型企業、美國企業和科技公司，協助雇主、人才仲介機構、招募人員和人力資源部門讓招募流程更快、更順暢。
Criteria
criteriacorp.com
做出更好的人才決策。您的目標是建立最好的團隊。我們的目標是幫助您透過多維評估實現目標，以科學為後盾，並透過我們強大且用戶友好的平台提供。
Skillsarena
skillsarena.com
Skillsarena 創建和開發高度可配置的線上測驗來衡量候選人的能力。無論您是想測試能力、核心技能和職業技能、使用情境判斷測驗、從頭開始創建自己的測驗還是描繪候選人的性格，我們都能為您提供解決方案。另外，我們也支持您和您的候選人。我們的客戶遍布各個行業，這證明了我們提供的產品套件及其靈活性。
Talentoday
talentoday.com
Talentoday 提供科學驅動的人才分析，以促進在就業生命週期的各個階段做出更好的決策。我們的技術分析並預測工作場所的行為、動機和成功。
Hire Success
hiresuccess.com
Hire Success® 就業測試系統為中小型企業提供了全球數千家公司使用的經過驗證的招聘框架。該框架旨在創建一個客觀的招聘系統，您可以使用它來不斷改進和改進以滿足您的特定招聘需求。我們的業務模式始終是以極其實惠的價格提供高品質的產品，並以卓越的客戶服務和支援為後盾。因為沒有安裝費，沒有維護費，沒有培訓費，也不需要簽署合同，這使得我們能夠為每個客戶提供最好的客戶服務，這樣他們就會繼續選擇與我們開展業務。
Byteboard
byteboard.dev
Byteboard 重新設計了面試體驗，讓所有人都更有效、更有效率、更公平。 Byteboard 面試是一項帶回家的練習，候選人將技術設計和編碼任務作為小專案的一部分。面試資料根據結構化的標準進行評估，並產生一份概述候選人優勢的報告。 Byteboard 的專案為基礎的面試不涉及身份，可以評估真實的工程技能，同時幫助公司減少面試時間。 Byteboard 進行了現場改進，為 Lyft、Figma 和 Betterment 等公司提供超過 2 倍的價格。創辦人 Sargun Kaur 和 Nikke Hardson-Hurley 在 Google 工作時意識到技術工程面試方式存在根本問題。他們認...
GoodJob
goodjob.io
只有一種工具已被證明可以預測員工的壽命和生產力 - PATH 評估™。
Hirenest
hirenest.com
Hirenest 提供就業前評估軟體，以實現快速、富有洞察力的招募選擇。
Equalture
equalture.com
透過數據和遊戲化塑造公正的招募世界。從定義招募標準到選擇候選人。將您的招募流程遊戲化，開始根據科學見解採取行動，與招募成功的相關性提高 5 倍，而不是偏見。
HighMatch
highmatch.com
HighMatch 是一種現代就業評估方法，由我們內部工作場所心理學家團隊的專業知識建構而成。我們在招募週期的每個階段提供個人化的候選人見解，從而實現更好的匹配和更快樂的員工。在 HighMatch，我們專注於幫助組織解決關鍵的招募和留任挑戰，滿足他們的需求。 HighMatch 提供有助於準確預測候選人未來工作表現的性格評估、評估各種認知能力的能力傾向評估以及衡量候選人在其角色中執行關鍵任務的能力的硬技能測試。我們還提供五種不同的產品——篩選、評估、面試、開發和創建——使您的招募流程的每一步都變得簡單而有效。立即免費觀看現場演示，了解我們如何透過 HighMatch 幫助您減少人員流動、找到...
Bryq
bryq.com
Bryq 是一個人才情報平台，可協助組織快速聘用合適的人才，並使現有人才充分發揮潛力。 Bryq 利用 I-O 心理學的最新發展，提供由人工智慧驅動的平台，使人力資源專業人員和領導者能夠降低招募成本、提高員工績效並有效管理人才。 Bryq 支持內部流動性，促進學習和發展文化，提高員工積極性，確定成長領域，並預測表現最佳的員工 - 所有這些都使用數據，而不僅僅是直覺。借助 Bryq，您還可以確保遵守僱傭法並顯著降低招聘偏見的風險。
WeCP
wecreateproblems.com
WeCP 是一個發現和培養人際交往能力的線上評估平台。 WeCP 被認為是世界上最大的專業技能評估庫。該平台非常適合希望順利進行多技能和工作角色評估以招募、認證和培訓現有員工的公司。
TalentMesh
talentmesh.com
TalentMesh 平台是一個基於最新技術堆疊的直覺式招募平台，可讓您追蹤、自動化和增強整個招募週期。該平台將易於使用的申請人追蹤系統與高品質的就業前測試相結合，針對您獨特的招聘情況進行客製化。它透過利用獨特的人才數據提供超越傳統招募平台的價值，幫助您的企業： 1. 了解哪些類型的人才將推動績效2. 在現有申請人庫中找到更多此類人才3. 建立面試並使其專業化流程 4. 以科學精準聘用頂尖人才
Pulsifi
pulsifi.me
Pulsifi 的人員資料平台利用預測分析和人工智慧，幫助組織提高人才招募和人才管理的品質和效率。我們的平台使組織能夠全面了解每位候選人或員工的硬技能、軟特質和其他方面，並準確預測每個人的工作成果。我們透過統一多個資料來源（例如履歷、心理測量評估、視訊面試、員工績效和基準等）來實現這一目標，使組織能夠使用預測分析和人工智慧做出更明智、更準確的人員決策。透過 Pulsifi 尋找優秀員工，讓他們成為領導者：https://pulsifi.me/
Cangrade
cangrade.com
透過坎格萊德準確率提高 10 倍的人力資源解決方案，打造並留住一支優秀的員工隊伍。憑藉無偏見的人才洞察，坎格萊德的聘前評估、視訊面試、背景調查和電子學習可幫助您做出快速、成功、有數據支援的人才決策，以便您能夠專注於大局和人的部分人力資源。使用 Cangrade 的無偏見、合規且安全的招募和人才管理平台徹底改變您團隊的招募和人才管理流程。受到 Wayfair、FDNY、Unum、Lamar Advertising 和 Applied Industrial Technologies 等公司的信任。請造訪 www.cangrade.com 或發送電子郵件至 [email protected] ...
Vervoe
vervoe.com
Vervoe 的使命是招募員工時重視績效，而不是背景。我們幫助雇主根據候選人實際完成工作的能力而不是他們紙面上的表現來做出招聘決定。 Vervoe 以技能評估取代了傳統的招募流程，讓每位候選人都有機會透過完成與工作相關的任務來展現自己的才能。然後，Vervoe 使用機器學習模型根據候選人的表現自動對他們進行排名。世界各地大大小小的公司都使用 Vervoe 來招募頂尖人才。我們的客戶不會花時間進行履歷、電話篩選或依賴任意數據點。相反，他們在獲得工作之前通過模擬候選人將被雇用的環境的沉浸式工作評估來看到人們在做工作。