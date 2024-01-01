替代項 - Esenca

3DLOOK

3dlook.ai

3DLOOK 是全球領先的專利行動人體掃描技術的創造者，該技術透過為購物者提供個人化的合身和尺寸建議以及虛擬試穿來推動零售創新，幫助品牌減少退貨，同時提高轉換率和 AOV。我們的身體數據分析為品牌提供了可操作的見解，以根據實際準確的體型和測量數據重新定位購物者，這些數據也用於優化設計、產品開發、庫存規劃和分銷，創建更永續的商業模式。 3DLOOK 已獲得 Gartner® 2021 年零售技術成熟度曲線™認可，榮獲 2019 年 LVMH 創新獎和 IEEE 零售數位轉型大挑戰，並被評為 2020 年新世界先鋒之一。解決方案 YourFit 3DLOOK 的 YourFit 是第一個也是唯一一...