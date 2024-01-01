Erpisto 是專為大中型企業設計的雲端的企業資源規劃 (ERP) 平台。它服務於多個行業，包括製造業、消費品、教育和製藥。主要功能包括會計、商業智慧、客戶關係管理 (CRM)、人力資源 (HR)、庫存管理、製造和供應鏈管理 (SCM)。 它擁有一個電子商務平台，允許用戶將該系統與其線上商店和實體店的銷售點 (POS) 系統整合。其他功能包括財務管理、預算、銷售管理、帳戶管理、活動管理、倉庫管理、生產管理和流程管理。 它允許使用者在單一視窗窗格中管理工作流程和資源。商業智慧和分析功能提供流程自動化、資料收集、財務分析和預測。 它與 Windows、Mac 和 Linux 作業系統相容。它還具有適用於 Android、iOS、Windows 和 Blackberry 裝置的行動應用程式。支援選項包括知識庫、電子郵件和電話。

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