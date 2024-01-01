ERPGulf - 為海灣地區量身定制的 ERP，區域託管。 ERPGulf是專為海灣國家打造的ERP和CRM系統。 （沙烏地阿拉伯、阿聯酋、巴林、阿曼、科威特和卡達） 它遵循這些國家的所有法律、法規和程序，特別是移民就業規則、工資保護制度、簽證規則、家庭狀況、入籍規則、GCC增值稅等。 ERPGulf 是該地區領先的系統之一，擁有數百個安裝。 我們也為該地區的會計師和審計師提供培訓和認證。 ECA（ERPGulf 註冊會計師）增強了該地區專業人士的職業前景。 大多數訂購實施其他 EPR 和 CRM 系統的公司在該地區的勞動法、工資保護制度、簽證規則等方面面臨困難。 ERPGulf 已經考慮並定期更新系統中的法規變更和更新。 此外，ERPGulf 是唯一託管在區域資料中心的 ERP 系統。一些縣制定了限制財務資料在外部託管的規定。此外，區域託管使系統連接更加快速和穩定。 ERP 與該地區大多數金融網關集成，例如 Q-Pay 和 Speedcash。我們也與 Talabat、Rafeeq、Delivery、Snonu 等配送公司合作，將他們的系統與 ERPGulf 整合。 3CX 是該地區流行的呼叫中心軟體，它本身與 ERPGulf 整合以進行客戶關係管理。 ERPGulf 為任何第三方應用程式或系統提供 API，以便安全可靠地從其資料庫中提取或推送資料。

目錄 : Business 企業資源規劃系統

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