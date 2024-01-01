ProjectsForce

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無論您是與 Lowe's、Home Depot、LL Flooring 合作，還是經營獨立的安裝業務，ProjectsForce 都可以幫助您實現所有服務作業的自動化。它經過獨特設計，可與大型零售商集成，並且可輕鬆自訂以匹配您的日常工作流程，從而輕鬆簡化您的業務、節省時間、避免損失並提高客戶滿意度。它是滿足您所有業務需求的一站式商店，提供適合各種規模企業的獨特功能。該平台可實現服務營運自動化，從 Lowe's 和 Home Depot 取得每日資料更新，為團隊安排工單，計算勞動成本並提供即時更新。此外，透過多種集成，它使您能夠在一個螢幕上獲得所有必需的資訊。