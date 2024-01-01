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envivo 是一個數位銷售加速器，讓企業能夠輕鬆地為潛在客戶和現有客戶提供個人化優惠，從而在買家和賣家之間創建一個有吸引力的環境。 envivo 幫助您抓住從潛在客戶到交易的機會，一切都集中在一個地方，同時與您現有的 CRM 無縫整合。獲得您以前從未有過的關於銷售內容如何以及何時被消費的見解！您甚至可以整合您最喜歡的數位簽名技術來簽署文檔，並添加調度解決方案以允許潛在客戶輕鬆安排演示或會議。環境。從潛在客戶到交易。吸引人。高效的。優雅的。

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Business
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