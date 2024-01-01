使用 WebCatalog Desktop 上「Engageware」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Engageware 是唯一一家全面的客戶參與解決方案供應商，讓企業和組織在第一次互動時解決客戶的需求。 Engageware 的端到端客戶參與平台由對話式和生成式人工智慧提供支持，可自動回應日常問題，提供對知識庫的即時訪問，並為組織提供客戶旅程的整體視圖。收購 Aivo 後，銀行、金融服務、零售、健康和教育領域的 700 多家組織依靠 Engageware 的解決方案來推動成長，提高銷售額和轉換率，改善多通路客戶體驗，實現客戶服務自動化，並減少呼叫中心的工作量。 Engageware 的平台允許同步管道切換以及強大的數據和分析，為推動成長、提高效率和加強客戶關係的策略性業務決策提供資訊。 Engageware 是 Clearhaven Partners 的投資組合公司。

目錄 : Business 聊天機器人軟體

網站： engageware.com

免責聲明：WebCatalog 與 Engageware 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。