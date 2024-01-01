eMastered 是一款由葛萊美獎工程師開發並由人工智慧提供支援的線上音訊母帶處理工具。它旨在為音樂家和音樂創作者提供快速、易於使用和高品質的音訊母帶處理功能。 此工具分析使用者上傳的音軌，並應用均衡器、壓縮和飽和度等專業錄音室流程來增強音質。或MP3 格式的改良版。 透過訂閱計劃，用戶每月可以下載無限數量的母帶。 其人工智慧引擎根據每首歌曲的獨特特徵構建客製化母帶，無論流派或風格如何，以傳統工作室母帶製作成本的一小部分提供專業效果。提供額外的控制他們的聲音。 可以手動調整壓縮、EQ、立體聲寬度和音量等參數，使用戶能夠實現自己喜歡的聲音並保存預設。其聲音特性並將所學到的知識應用到自己的曲目中。 此功能可幫助使用者更接近他們喜愛的音樂的聲音。帶處理知識即可實現專業級的音訊母帶處理結果或經驗。

網站： emastered.com

免責聲明：WebCatalog 與 eMastered 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。