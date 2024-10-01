替代項 - Email Validation
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門程式設計法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是一種基於雲端的解決方案，可協助企業尋找和驗證來自網域、公司或網路上特定專業人員等的專業電子郵件地址。還包括一個免費的冷電子郵件平台，可直接從 Hunter 發送電子郵件活動。 Hunter 讓銷售人員、招募人員和行銷人員能夠使用簡單但功能強大的工具輕鬆地聯繫其他專業人士。亨特抓取網路並索引公開的專業電子郵件地址。透過簡單的使用者介面可以輕鬆存取這些數據，以找到公司中合適的人員或找到如何聯繫已確定的專業人員。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
Instantly
instantly.ai
透過無限的電子郵件發送帳戶和預熱、B2B 潛在客戶資料庫和智慧 AI 立即擴展您的外展活動。找到您的潛在客戶，創建您的行銷活動，連接您的發送帳戶，並觀察這些潛在客戶轉變為客戶 - 只需一次固定費用訂閱。 Instantly 成立於 2021 年，是領先的銷售互動平台，擁有超過 15,000 名客戶，從個人創業家到全球代理商。我們的目標是成為市場上最簡單的冷電子郵件賺錢的工具。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
RocketReach
rocketreach.co
全球超過1800 萬家企業信任RocketReach，其中包括蘋果、迪士尼、Google、亞馬遜、Facebook 以及標準普爾500 強企業中95% 的企業。名單。解決從廣告定位、聯絡資訊、資料庫細分和招聘等廣泛的業務需求。今天免費試用。
Mailgun
mailgun.com
一組強大的 API，無論您使用 Python、Ruby、PHP、C#、Node.js 還是 Java，都可以讓您輕鬆地從應用程式發送、接收和追蹤電子郵件。簡單的 SMTP 整合和簡單的 RESTful API 消除了發送交易或大量電子郵件的混亂細節。無論您需要發送 10 封還是 1000 萬封電子郵件，都可以快速擴展。可搜尋的日誌意味著您始終知道您的電子郵件發生了什麼，而標籤則可以輕鬆地對您的資料進行 A/B 測試和報告，所有這些都透過我們的網路鉤子進行。
Debounce
debounce.io
電子郵件驗證工具；簡單、快速、準確。不要讓退回郵件、一次性郵件、垃圾郵件陷阱和停用的電子郵件降低您的發送聲譽，浪費您的時間和金錢。 30% 的電子郵件在短短一年內就變質了。如果超過 10% 的電子郵件品質不佳，則送達率將低於 44%。使用大量電子郵件驗證工具來消除任何不良電子郵件。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail（以前稱為 TransMail）是 Zoho 提供的專用交易電子郵件發送服務。 ZeptoMail 僅允許用戶發送交易電子郵件，這有助於我們確保可靠且有保障地交付您的交易電子郵件。設定選項 ZeptoMail 提供兩個設定選項 — SMTP 和電子郵件 API。使用 SMTP 只需幾個快速步驟即可將您的業務與 ZeptoMail 集成，或使用電子郵件 API 進行更深入的集成。單獨的電子郵件流 按網域、應用程式、用途等將電子郵件分類為稱為郵件代理程式的群組。 您可以使用唯一的 API 令牌和 SMTP 憑證查看重點報告並控制每個郵件代理程式的存取和電子郵件發送。電子郵件範...
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款電子郵件查找和業務資料豐富工具，用於 B2B 銷售推廣和電子郵件行銷。我們正在收集和製作公開數據，以提供先進的潛在客戶電子郵件研究平台，幫助專業人士發起高效的電子郵件行銷和外展活動，並獲取有關潛在收件人的寶貴數據。
Wiza
wiza.co
尋找準確的 B2B 聯絡資訊非常痛苦。 40% 的銷售人員表示尋找潛在客戶是他們工作中最困難的部分。 LinkedIn 提供了最新的潛在客戶庫，但沒有簡單的方法來接觸 LinkedIn 以外的潛在客戶。資料庫解決方案提供聯絡資訊，但工作資訊經常是錯誤的，並且電子郵件會被退回。存取即時驗證的聯絡人數據，送達率高達 99%。今天就開始使用 Wiza！
EmailListVerify
emaillistverify.com
全功能電子郵件驗證。不過價格是一半。在不超出預算的情況下擺脫垃圾郵件陷阱、硬退回郵件、一次性或包羅萬象的電子郵件。
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™，領先的潛在客戶開發平台。市場上排名第一的銷售自動化軟體。
mails.ai
mails.ai
Mails.ai 是透過高效率的冷電子郵件推廣來發展業務的首選平台。這是一個先進且用戶友好的系統，可以幫助您以更少的努力接觸到更多的人。 Mails.ai 的魅力在於： - 智慧電子郵件自動化：我們的 AI 負責為您發送電子郵件和跟進。 - 連接任意數量的電子郵件帳戶：沒有上限 - 根據需要連接任意數量的帳戶。 - 即時電子郵件驗證器：透過我們的即時驗證系統，我們確保您的電子郵件進入收件匣，而不是垃圾郵件資料夾。 - 無限聯絡人上傳：無論您的潛在客戶名單有多大，您都可以全部上傳。 - AI 創建的自訂電子郵件：獲取由我們聰明的 AI 撰寫的直接與受眾對話的電子郵件。 - 智慧發送模式：我們的系...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr 是銷售人員、行銷人員和開發人員的 Ultimata B2B 聯絡人資料平台。透過內建的即時電子郵件驗證、工作電子郵件、個人電子郵件甚至手機號碼存取高品質的聯絡人資料。我們以客戶至上的方式、標準白標選項、無限用戶的全包計劃以及對高品質聯繫數據的承諾使我們與眾不同。請造訪 www.nymblr.com 免費試用
INBOX
useinbox.com
建立您自己的行銷策略 在幾秒鐘內發送 發送並分析電子郵件行銷活動。開始您的免費計劃，享受無限信用。終身免費！免費註冊 查看定價 INBOX 是一款電子郵件行銷工具，比任何其他易於使用的電子郵件行銷工具具有更強大的功能和靈活性創建您的訂閱者會欣賞 INBOX 的電子郵件行銷
Mailtester
mailtester.com
檢查電子郵件地址是否有效。我們的電子郵件清單檢查器將尋找並檢查電子郵件以查看它們是否有效。我們有 Mailchimp 雜食檢查器和其他集成，例如 MailChimp、Activecampaign
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce 可協助您維護適當的電子郵件驗證系統、基於人工智慧的電子郵件評分以及高送達率。維護一個乾淨的電子郵件資料庫，以便輕鬆聯繫理想的潛在客戶。使用我們的電子郵件驗證工具清理您的電子郵件清單並促進您的電子郵件行銷活動。所有發送的電子郵件都將被緩存，以便在必要時可以重新評估。 使用 no2bounce 尋找準確的電子郵件、驗證電子郵件資料、清理電子郵件資料庫並取得電子郵件信譽評分。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - 最容易使用，但功能最強大的電子郵件驗證和送達服務。 Bouncer 是類似 SaaS 堡壘的安全（符合 SOC 2 和 GDPR）電子郵件驗證和交付平台，受到來自六大洲數千家公司的信任。該平台成立於 2017 年，其使命很簡單，即改善 Human 2 Human 電子郵件通訊並幫助人們透過電子郵件管道建立並保持聯繫。 Bouncer 是電子郵件驗證市場的技術領導者。清單和 API 驗證都是一流的機制，具有零停機時間政策。該產品具有最佳的覆蓋範圍和高效能（每位客戶每小時最多可處理 200 000 封經過驗證的電子郵件）。為了成為針對企業和中小型企業細分市場的更複雜的解決方案，...
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供一體化詐欺防制 API 套件，可有效偵測並防止進階詐欺活動，例如類人機器人、住宅代理、虛假電子郵件和被盜用戶資料。我們的即時篩選工具受到美國銀行和 Coinbase 等大型金融機構以及微軟、Uber 和亞馬遜等其他公司的信任，可以減少高風險行為。我們的風險數據始終是最新的，即使是最複雜的詐欺形式也能有效應對。
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer 是一個免費、簡單且功能強大的 JSON API，透過語法檢查、拼字錯誤和拼字檢查、SMTP 檢查、免費且一次性的提供者過濾等提供即時電子郵件地址驗證和驗證。其係統基於 REST，由 256 位元 HTTPS 加密保護，其目標是協助開發人員和企業打擊詐欺用戶並提高電子郵件活動的成功率。
SendPost
sendpost.io
電子郵件 API + SMTP 中繼 我們為開發人員、企業和 ESP 提供可靠地交付、衡量和優化電子郵件所需的工具、專業知識和支持，以便它們每次都能按時到達客戶的收件匣。
Tomba
tomba.io
Tomba.io 是一個用於 B2B 銷售和電子郵件行銷的電子郵件查找器。我們正在使用我們的機器人收集和製作公共數據，以提供先進的勘探工具來幫助專業人士大規模數據直接來自來源技術驅動
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact 是一種 SaaS 解決方案，可直接豐富、清理和糾正 CRM 中的數據，無需任何人工幹預。該解決方案僅在我們的專有演算法和測試伺服器上運行，與所有豐富解決方案不同，Dropcontact 沒有聯絡人資料庫。這使得 Dropcontact 成為唯一 100% GDPR 合規的解決方案。自動清理、自動重複偵測和合併以及資料豐富（電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 個人資料等）可以解放銷售和行銷團隊，讓他們能夠專注於核心業務。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷電子郵件自動化工具，可協助企業改善對外溝通。它提供了一套功能，使過程更容易、更快、更有效。 連接無限的收件箱，享受所有帳戶的免費預熱、內建電子郵件驗證和資料清理、人工智慧驅動的序列和模板編寫器等等。 該工具還包括電子郵件驗證和清單清理、自訂個人化欄位、自動化 GIF、IMG 和視訊個人化、AI 文案助理等功能。 它幫助企業吸引新客戶、提高利潤、擴大對外行銷活動、確保行業合作夥伴關係，並為下一輪融資尋找投資者。 所有這些功能旨在幫助企業節省時間、提高效率並提高投資報酬率。
Clearout
clearout.io
Clearout 是一種一站式解決方案，可簡化透過電子郵件識別和聯繫潛在客戶的流程，從而增強您的銷售和行銷工作。我們的工具透過即時和大量電子郵件驗證和電子郵件驗證來擴大您的覆蓋範圍、減少硬退回並提高送達率，從而確保您的電子郵件到達預期收件人。透過 Clearout，您可以有效地接觸每位潛在客戶並最大限度地發揮您的銷售潛力。 Clearout 的電子郵件驗證和電子郵件驗證服務提供了多種方法來幫助您維護乾淨且更新的電子郵件列表，同時保持熱門線索在您身邊。以下是利用我們服務的一些方法： 1) 建立精確的電子郵件清單：使用Clearout 的電子郵件查找工具，您只需輸入潛在客戶的姓名和公司/域名，即可...