Elementary POS

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lementary POS 是您的行動收銀機或複雜的銷售點系統，專為滿足您的特定要求而客製化。只需一個合理的價格，您就可以獲得無數旨在簡化和加速業務流程的功能，以及無限數量的用戶和連接設備。透過 Elementary POS，您可以存取靈活的銷售模組和虛擬辦公室，讓您隨時隨地存取銷售統計資料、庫存管理等。 Elementary POS 非常適合中小型公司、自由工作者以及開設新業務的人。它是一個用戶友好的綜合系統，旨在與您的公司共同成長。無論您需要單一行動收銀機還是更複雜的系統，Elementary POS 都可以根據您的需求進行精確自訂。您可以將其想像為建築遊戲，您可以根據您的業務模型的要求精確地塑造它。幾分鐘之內，您就可以將 Elementary POS 與客戶顯示器、廚房顯示器、條碼閱讀器或支付終端機等外部裝置連接起來，所有這些裝置都是採用 Android 平板電腦或手機或專用裝置的形式。該應用程式提供了廣泛的功能，包括銷售、遠端訂購、庫存管理、高級銷售統計和報告，以及使您能夠從任何地方管理業務的虛擬辦公室。您可以為您的帳戶新增無限數量的使用者和收銀機。 Elementary POS 可在任何搭載 Android 系統的手機或平板電腦上運行，讓您無需投資昂貴的硬體。
目錄:
Business
餐廳 POS 系統
零售 POS 系統

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