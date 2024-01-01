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Edworking 是您的團隊和工作的平台。為團隊提供單一解決方案，提供遠距工作所需的一切。您的所有任務、文件、圖像和對話都集中在一個地方，只需一個獨特的訂閱即可。團隊使用 Edworking 來協調、溝通和管理工作。我們的客戶已經從使用許多平台與團隊合作（例如用於任務管理的 Trello 和 Jira、用於通訊的 Slack 和 Zoom、用於傳輸檔案的 Dropbox 和 Drive）過渡到簡單的 Edworking。這意味著不再需要在應用程式之間切換！加入我們的社群：https://t.me/edworkingapp
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