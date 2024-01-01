EdTools.io 是一個為教師提供節省時間的應用程式的平台，旨在簡化他們的日常教學生活。它為教學中涉及的各種任務和活動提供支持，例如管理課堂、家長溝通等。 透過 EdTools.io，教師可以存取一系列專為簡化工作而創建的創新網路應用程式。該平台提供了可在課堂上使用以促進教學的應用程序，以及用於管理班級和與家長溝通的應用程式。 教師可以啟用和使用與其教學需求最相關的應用程式。對於課堂管理，EdTools.io 提供家長儀表板、學生個人儀表板以及用於課堂和家庭互動的應用程式等功能。 它還提供用於家長溝通的應用程序，讓家長更輕鬆地了解學校和孩子的進步。 EdTools.io 的主要優勢之一是它能夠透過自動化和簡化各種任務來節省教師的時間。 例如，教師可以使用該平台安排會議、以數位方式向家長發送信件以及向全班同學發送訊息。它還有助於追蹤逾期作業並以數位方式宣布考試日期。總體而言，EdTools.io 是一個綜合平台，旨在透過為教師提供各種有用的應用程式和工具來簡化教師的日常工作。 透過集中教學和課堂管理的各個方面，幫助教師節省時間並提高效率。

網站： edtools.io

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