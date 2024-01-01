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EDICOM 是 EDI 和電子發票領域的國際領導者，設計用於企業之間資料傳輸和整合的平台，始終遵循專業性、透明度和有效性的嚴格標準。 EDICOM 有能力保留存檔的文件和文件的法律條件，並確保長期的真實性和完整性。 EDICOM 是第一家獲得能源、旅遊和數位議程部認證的公司，根據 eIDAS 認證為整個歐盟提供長期電子存檔服務。 EDICOM 以 ASP-SaaS（應用程式服務供應商）模式行銷和提供服務，該模式使企業能夠外包推出和管理 EDI 解決方案所需的複雜且昂貴的技術和人力資源。這種業務模式是透過 EDICOM B2B 雲端平台實現的，這是一個強大的技術基礎設施，擁有自己開發的軟體、永久升級的硬體以及客製化的通訊系統和管理服務。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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