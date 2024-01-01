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EdgeTier 是一款即時人工智慧軟體，可監控對話並提供有價值的見解以增強客戶體驗。它使客戶互動團隊能夠提高效率並將代理商變成超級明星。 該軟體分析數據並使其易於訪問，使團隊能夠即時響應變化和趨勢。該軟體提供了多種功能來增強客戶參與度。 聲納提供即時趨勢檢測，以更快地對客戶通訊做出反應。索引支援靈活的基於含義的搜尋和標記來量化非結構化資料。 教練透過全面了解座席在所有互動中的表現，幫助提升座席效率。 Assist 可提供個人化的座席提示，以實現更快的回應。 EdgeTier 受到以客戶為中心的領導者的信賴，可以幫助他們了解客戶現實、提高保留率並改善客戶體驗。 Abercrombie & Fitch、CarTrawler 和 Codere Online 等公司已成功實施該技術。 該軟體與 Salesforce、Live Person、Zendesk 和 Kustomer 等業內主要廠商相容，並且可以輕鬆與現有軟體堆疊整合。 它支援多語言功能，並允許組織跨不同語言、時區和文化開展工作。 EdgeTier 提供 Galaxy 級可擴充性，每天處理數百萬則訊息。 它透過即時工作並在發送和接收訊息時處理訊息來確保即時通訊。該軟體還提供現成的效率和見解，使其成為擁有二十多個座席的聯絡中心的寶貴工具。 總體而言，EdgeTier 為客戶參與團隊提供了先進的 AI 功能，以提高效率、回應能力和客戶滿意度。

網站： edgetier.com

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