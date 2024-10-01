替代項 - Eden Workplace
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Verkada
verkada.com
Verkada 是全球最大的雲端 B2B 實體安全平台的公司。只有 Verkada 提供六種產品線——視訊安全攝影機、存取控制、環境感測器、警報器、工作場所和對講機——與單一基於雲端的軟體平台整合。 Verkada 的設計考慮到了簡單性和可擴展性，為組織提供了即時洞察力，了解哪些因素可能會影響整個物理環境中人們的安全和舒適度，同時使他們能夠立即採取行動，最大限度地減少安全風險、工作場所挫折感和代價高昂的低效率。 Verkada 成立於2016 年，迄今籌集的資金超過4.6 億美元，發展迅速，在三大洲設有16 個辦事處，擁有1,700 多名全職員工和遍布70 多個國家/地區的20,000 多名客...
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球領先的辦公桌管理和混合工作平台，為超過 12,000 家客戶和近 200 萬用戶提供服務，包括 IBM、西門子、梅賽德斯-奔馳和哈佛大學。我們正在定義工作場所體驗的未來，幫助企業在混合工作場所中設計有意義、無縫、完全整合的員工體驗和互動。 Skedda 與 Microsoft365、Google Workspace 等集成，並榮獲 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的獎項。
Autonix
autonix.io
Autonix 是一個可追蹤的動態 QR 程式碼產生器前端，具有訪客管理解決方案後端。我們使企業能夠透過關於重要 KPI 的強大儀表板報告來收集和查看訪問活動。我們透過 QR 碼、自助服務終端或獨特的 Web URL 提供訪客簽到選項，讓訪客在簽到時可以做出選擇。所有計劃均包含無限次掃描。我們支援各種類型的 QR 碼、樣式，並匯出為 PNG/SVG/EPS。企業客戶受益於 Teams、SSO、API 存取、自訂網域等。能夠自訂解決方案和功能，只需請求演示，然後我們就可以討論您獨特的用例。
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace 是唯一完全整合的解決方案，它匯集了管理和優化工作場所所需的一切，從辦公桌和房間預訂到交付管理和統一佔用分析。透過設計解決常見工作場所問題的產品，Envoy 重新定義了公司如何歡迎訪客、改善現場體驗、預訂櫃檯和會議室、管理交付以及訪問全球 16,000 個地點的準確且統一的工作場所數據。依靠智慧、自動化的解決方案來解決常見的工作場所問題，例如釋放未使用的空間和消除重複性任務。這不僅可以讓您最有效地利用空間和資源，還可以讓您的團隊騰出時間專注於重要的工作。借助員工真正喜歡使用的 Envoy 直覺技術，您可以透過讓團隊輕鬆協調現場工作來創造良好的工作場所體驗，從而促進...
Kisi
getkisi.com
www.getkisi.com Kisi 是業界領先的現代設施實體安全系統。為您的團隊成員配備無鑰匙進入系統不僅可以消除鑰匙，還可以創造充滿活力的辦公室文化。我們簡單的網頁儀表板和易於使用的應用程式可以節省管理員和員工的時間，減少干擾，並日復一日地帶來積極的工作體驗。 Kisi 是唯一提供面向未來的端到端解決方案的存取系統。雲端更新即時發生，並透過第三方軟體整合實現完全自動化。我們的免鑰匙進入系統安裝在全球數千個高流量設施中。越來越多的公司正在將其安全性轉變為 Kisi 方式。
CalendarHero
calendarhero.com
更快地安排每次會議。適用於現代商業的智慧調度軟體。會議需要時間，但日程安排不應該。
Robin
robinpowered.com
想要減少混亂並提高清晰度嗎？自信地管理您的辦公空間。 Robin 是一個工作場所管理平台，簡化辦公室生產力流程。我們透過領先的辦公桌和房間預訂軟體、自動化和分析來幫助全球組織優化其空間。 RiotGames、Politico、TripAdvisor 等數千家公司依靠 Robin 的工作場所管理平台來最大限度地提高生產力並減少辦公室摩擦。我們透過領先的辦公桌和房間預訂軟體、自動化和分析來幫助優化他們的空間。
Desk.ly
desk.ly
► 使用 desk.ly 輕鬆線上管理辦公室工作站 ✓ 簡單且不複雜的辦公桌共享解決方案 ✓ 立即註冊並免費測試！
Securly
securly.com
真雲。所有設備。使用 Securly 標誌性的基於雲端的 Web 過濾器確保您的學生在所有裝置上的安全。透過最先進的人工智慧引擎確保學生安全，全面了解線上活動、下載或電子郵件報告，並接收標記內容的通知。
deskbird
deskbird.com
deskbird 是一款將員工放在第一位的工作場所管理應用程式。該平台提供流暢且人性化的體驗，使用戶可以輕鬆查看辦公室的佔用情況並相應地調整其日程安排。只需點擊 2 次，您就可以在行動裝置、桌面裝置、Slack 或 MS Teams 應用程式上預訂辦公桌。這就是為什麼員工喜歡它！ - 讓人們選擇正確的上班日期，讓他們回到辦公室，避免通勤遺憾，並更有效地協作。員工可以看到他們的同事何時以及是否會在辦公室或在家工作。 - 透過優先考慮面對面會議、創建辦公室活動以及設置預訂辦公桌和會議室提醒，增強工作場所中的團隊協作和參與度。只需點擊兩下，用戶就可以預訂資源，例如辦公日的輪用辦公桌、會議室和停車位。...
The Receptionist
thereceptionist.com
iPad 版接待員旨在協助緩解前台訪客的混亂。我們的系統可處理賓客簽到和通知、訪客資訊儲存和徽章列印等任務，以便您可以專注於與訪客建立更有意義的聯繫。借助 iPad 版接待員，您可以建立獨特的、可自訂的、基於按鈕的訪客工作流程，以配合您的訪客類型和業務策略。 iPad 接待員是唯一具有雙向通訊（簡訊、Slack、Microsoft Teams 和電子郵件）的訪客管理系統。該系統還包括訊息轉發、訪客日誌的捕獲和儲存、拖放徽章創建和列印、照片和簽名捕獲、保密協議和法律協議簽署、合規性驗證以及可以提醒每個簽入者的廣播通知您的辦公室正在舉辦重要活動。我們的非接觸式簽到功能可讓您透過行動裝置簽到訪客、讓...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD 是一家全球軟體供應商，擁有八年幫助數千家公司簡化靈活和混合工作場所管理的經驗。我們透過易於設定的方式幫助公司從傳統辦公環境過渡到混合辦公環境，並使用完全整合的解決方案和分析來實現最有效的資源管理。
Whatspot
whatspot.app
使用 Whatspot 將您的工作空間管理提升到新的高度。我們提供動態解決方案，滿足您的所有預訂需求 - 從辦公桌到（會議室）房間和停車位，同時保持易於使用，非常適合企業、共享辦公空間、大學和公共機構。 Whatspot 對於 3 個空間和最多 15 個用戶永久免費！透過我們直覺的平台免費體驗無與倫比的效率，並在您需要擴展時進行擴展。我們的定價在設計時考慮到了可擴展性，該計劃根據您的使用情況提供靈活的定價結構。受益於：互動式地圖、行動應用程式、工作場所二維碼、輕鬆訪客存取、審批流程、空間利用率統計。簡化您的空間、簡化預訂並優化資源使用，同時增強使用者體驗。選擇 Whatspot 打造更聰明、更...
Comeen
comeen.com
Comeen Play 是一個用於內部和營運通訊的企業級數位看板平台。此解決方案專為大型企業設計，讓您一鍵向團隊廣播內容。從範本匯入或建立您自己的內容，並透過現代儀表板輕鬆管理所有使用者權限。 Comeen Play 提供 60 多種集成，包括 Google Slides、Microsoft PowerPoint、Salesforce、LumApps，甚至 YouTube：讓您的員工能夠即時存取最佳資訊。在 ChromeOS、Windows、Android 或三星智慧看板平台上部署我們的數位看板解決方案。數百家公司依賴 Comeen Play，從快速成長的新創公司到大型企業，例如威立雅、賽諾菲...
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell 是一個專為繁忙服務地點設計的排隊和預訂平台，確保訪客在正確的時間到達正確的地點，並為服務做好充分準備。我們的主要用例包括： - 佇列管理：以方便的虛擬佇列取代實體佇列。訪客可以透過二維碼、資訊亭或網路加入您的佇列。他們在行動裝置上獲取更新，讓他們知道自己的排隊位置和預計等待時間，這樣他們就不必懷疑
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo 是易於使用的辦公桌預訂解決方案，可在混合工作場所中進行協作。變革管理很困難。因此，Tribeloo 可以輕鬆地將員工重新聚集在一起並優化您的混合工作場所。
Yoffix
yoffix.com
想要優化辦公室使用並創造員工喜愛的快樂混合工作環境嗎？借助我們以人為本的工作場所平台，員工可以輕鬆安排辦公時間並預訂共享辦公桌、房間和停車場，而公司則可以追蹤、管理和優化其辦公資產。 Yofix 易於設定（只需幾個小時）、使用直覺、可自訂並與 Microsoft Teams 和 Slack 完美整合。我們的辦公室管理應用程式是一種直覺的解決方案，旨在優化工作空間利用率、提高團隊生產力並在當今動態的工作環境中提供靈活性。它適合各種規模的企業，從小型團隊到大型公司。 Yoffix 提供您掌握混合工作所需的一切： - 安排辦公室和遠端工作時間，以激勵員工返回辦公室- 互動式3D 平面圖- 任何辦公室...
Duome
duome.co
Duome 是一款適用於混合式工作團隊的智慧調度平台，可根據您需要見的人員和需要完成的工作，推薦完成手頭任務的最佳地點，從而增強協作和辦公室使用。
Teamgo
teamgo.co
我們已經使用Teamgo 15 個月了，發現它在協助我們進行訪客管理方面非常有價值。深刻印象Teamgo 的解決方案看起來很專業，易於設置，使用起來很愉快，訪客和員工使用起來很簡單，高度可定制，並提供訪客和員工登錄、徽章打印、預先註冊和訪客登記。 Domain、Rackspace、Target、Officeworks、Domain、政府、學校、非營利組織和數千個其他工作場所信賴的領先登入體驗來歡迎您的訪客，每年安全高效地迎接數百萬客人。更好的安全性- 滿足合規性要求- 追蹤進出設施的人員流量- 管理緊急情況- 有價值的報告和見解- 為訪客、員工、承包商等打造！完全安全且完全雲端管理，具有許多功...
Nibol
nibol.com
Nibol 是一款易於使用的應用程序，它將辦公室管理系統與可預訂的工作空間相結合。它讓員工可以自由地在任何地方工作，無論是公司辦公室、家庭或共享辦公空間。
Zynq
zynq.io
一個一體化平台，可幫助辦公室及其人員使用、管理和優化其空間。 Zynq 正在幫助世界各地的公司透過智慧辦公桌和房間預訂、訪客管理、健康和疫苗篩檢、協作工具等實現混合工作。環繞式企業分析為企業提供了採用資料優先方法進行重要決策所需的見解。受到各行業最優秀人士的信賴：Ferragamo、Shipbob 和 LA Dodgers。
Joan
getjoan.com
Joan 是一個全面的工作場所管理系統，旨在優化工作空間利用率、提高員工生產力並簡化辦公室管理的各個方面。為什麼選擇 Joan： - 全面的解決方案：輕鬆管理房間、辦公桌、資產和訪客。 - 輕鬆安裝：安裝簡單，無需電纜、電線或施工。 - 無縫整合：與現有日曆和系統順利整合。 - 數據驅動的見解：獲得有關工作空間利用率的寶貴見解。 - 使用者友善的設計：易於上手、直覺的介面，無需豐富的 IT 知識或培訓。 - 永續選擇：節能的 E Ink® 顯示器可降低能耗。
Optix
optixapp.com
Optix 透過以設計為主導且易於使用的技術平台，幫助當今領先的共同工作業者取得成功。透過 Optix 支援的體驗，實現營運自動化、吸引社區參與並發展業務。
Conferfly
conferfly.com
適用於會議室的 Web 應用程式軟體，可與 G Suite /Microsoft Office 365 日曆搭配使用。 Conferencefly 將節省時間、金錢，讓您的會議更有效率。欲了解更多信息，請查看 https://conferfly.com
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想像一下，準確地傳達每個人需要的訊息——準確地傳達對他們最重要的方式、時間和地點。當資訊具有相關性、個人化且可衡量時，它們會更加有效。 Poppulo 讓一切變得簡單。 Poppulo Harmony 平台透過全通路員工通訊、數位看板和工作場所管理輕鬆連接員工、客戶和工作場所，幫助企業組織實現更多目標。
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Zapfloor 的工作空間管理軟體將工作場所體驗提升到一個新的水平，為會員、租戶和團隊提供靈活的工作空間，從而提高滿意度、協作性和幸福感。
Workipelago
workipelago.com
Workipelago 是一種將實體和虛擬工作場所結合在一個平台上的解決方案。它以人為本，無論他們在哪裡工作或從哪裡工作，它都會跟隨他們。 - 您可以創建工作空間的互動式平面圖 - 保持可見性並聯繫整個組織的同事、同事 - 在這裡您可以管理靈活的辦公空間 - 辦公桌和會議室 - 在虛擬樓層中聚集遠端或跨職能團隊 -透過MS Teams 應用程式和Azure AD 與M365 集成，或與其他通訊和身分驗證管道（例如Google、LinkedIn、Zoom、Slack 等）整合。
m-work
m-work.co
m-work 是一種工作空間管理解決方案，可優化遠端辦公和實體辦公室之間的協調。我們的平台易於使用且可與您現有的工具集成，提供團隊存在的即時可見性、促進工作空間預訂並產生有價值的數據以進行高效規劃。 m-work 與 Teams、Outlook、GSuite 和所有 HRIS 原生集成，為每個團隊成員節省時間。