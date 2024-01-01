Eden AI平台可以輕鬆存取來自一流供應商的各種語音和音訊分析技術。它包括語音到文字和文字轉語音的功能，可分別用於語音辨識和語音合成。 語音轉文字功能用於識別口語單字並將其轉換為文字以供進一步分析。此功能提供非同步 API，允許在請求的資源準備好時提醒請求者。 非同步請求可透過最佳化請求掛起時使用的應用程式資源來維護應用程式的功能。 另一方面，文字轉語音功能使您能夠在選擇關聯語音的同時從給定文字產生音訊。 Eden AI 的語音工具適合開發人員、無編碼人員、產品經理和 AI 專家。 該平台沒有具體說明與他們合作的提供者的數量，但強調了他們提供的技術的品質。客戶評價表明，語音工具用於透過將 MP3 檔案轉換為文字並將其作為文字訊息發送給員工來自動處理語音郵件。 總體而言，語音工具的功能可用於各種應用程序，包括語音轉錄、語音命令、支援語音的聊天機器人等。

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