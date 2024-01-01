Eddy Travels 是一款由人工智慧 (AI) 驅動的旅行助手，旨在簡化和增強尋找最佳旅行優惠的體驗。 人工智慧助理以提高效率為重點，提供了一個方便的平台來搜尋航班、飯店和汽車租賃等。 該系統旨在在幾秒鐘內為消費者提供個人化結果，顯著減少傳統上旅行計劃和預訂所需的時間和精力。 該助理的服務還擴展到自動化銷售和支持，使企業能夠增強客戶支援體驗並在減少人工幹預的情況下產生銷售。 Eddy Travels 不僅可以協助尋找具有成本效益的交易，還可以提供無縫的預訂流程，使其成為全面的虛擬旅行助理。 實現這一目標的技術在很大程度上依賴於機器學習和複雜的軟體組件。 Eddy Travels 是在 Techstars 的支持下開發的，Techstars 是一個幫助創業家成功的全球網絡。

網站： eddytravels.com

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