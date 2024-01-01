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ECOMPAY 是領先的支付服務提供者和銀行卡直接收單機構。我們為電子商務客戶創建量身定制的數據驅動技術，以便在全球範圍內進行線上支付。 ECOMPAY 確保資金一鍵轉帳；我們的支付網關促進全通路支付流程，將收單功能、100 多種支付方式、大規模支付和技術創新結合在一個無縫整合中。我們的客戶可以享受降低的營運成本、縮短業務擴展時的上市時間以及轉換和安全之間的協同作用。 ECOMPAY 在全球設有 4 個辦事處，擁有 700 多名員工。 ECOMMPAY 集團公司在英國金融行為監理局 (FCA) – ECOMMPAY LIMITED 和塞浦路斯中央銀行 – ECOMMBX LIMITED 的許可下提供國際支付服務和直接收單服務。
目錄:
Finance
支付處理軟體

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