替代項 - echo3D
Contentful
contentful.com
利用現代內容平台更快啟動。 這是管理內容最簡單、最快的方法：整合您的工具。跨通路發布。使用我們行業領先的應用程式框架解鎖您的團隊。
Contentstack
contentstack.com
您想要的數位體驗無所不在 透過唯一由排名第一的無頭 CMS 支援的全自動可組合 DXP，將您的業務拓展到更多地方
Slip.Stream
slip.stream
The largest royalty-free music library with 70,000 songs and 65,000 sound effects curated by mood, genre, artist, content type, and AI tools to help you find the perfect tracks for your content fast.
Viar360
viar360.com
Viar360 is the most intuitive authoring and publishing platform that reduces the time, effort and knowledge required to create highly engaging immersive training and learning experiences from 360° videos and photos. Viar360 lets you create immersive learning scenarios that your learners can experien...
EZ360 Cloud
ez-360.com
With EZ360 Cloud you can distribute 360-degree video content to VR devices via the cloud. Upload and manage your videos in the online content management system (CMS). Easily push videos to VR devices. VR headsets automatically download new videos when they start the app. No more sideloading or trans...
Headjack
headjack.io
Headjack is an app creation and content management platform for 360 video producers. Inspired by Wordpress, Headjack allows non-technical users to easily create and manage standalone VR apps which run on all the currently available VR headsets, while also giving developers the ability to tweak the s...
ManageXR
managexr.com
ManageXR is an enterprise device management platform designed for VR and AR devices. As more enterprises use XR to train employees, doctors use XR to treat patients, and schools use XR to teach students, organizations face significant hurdles expanding their operations from early-stage pilots to org...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR is an AR & VR device management platform. More than 2000 companies in 90 countries are already using ArborXR to manage their VR & AR fleets. With ArborXR you can manage your devices, deploy content and updates remotely, and control what users can see and do in the headset. ArborXR is built w...
Plattar
plattar.com
Plattar 利用快速發展的擴增實境（ARKit + ARCore）和 XR 技術，結合消費者硬體和瀏覽器的發展，成為客戶在 3D 和/或環境中體驗產品的新推動者，而無需產品實際存在。這些和其他新興技術提供了參與整個產品生命週期的能力——這是一種透過虛擬教育、支援和補充產品的追加銷售將採用、使用和忠誠度聯繫在一起的持續方式
Vuframe
vuframe.com
Vuframe 是一個尖端平台，徹底改變了企業級 3D、擴增實境 (AR) 和虛擬實境 (VR) 應用程式的建置過程。過去，開發此類應用程式需要專業技能、漫長的開發週期和大量的預算。現在，Vuframe 簡化了整個流程，使各種規模的企業都可以使用。
CGTrader
cgtrader.com
作為全球最大的可授權庫存和客製化 3D 模型來源，該公司的業務包括兩條相互關聯的業務線。該公司提供 3D 模型自助服務 CGTrader Marketplace，擁有超過 800,000 個可授權 3D 模型和 CGTrader Enterprise 3D Modeling，供企業客戶和線上零售商將其 2D 產品圖像轉換為逼真的 3D 模型。
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR 是同類產品中最好的，擁有業界最簡單、最強大的 AR 平台。專為小型企業、機構打造，設計打造沉浸式 XR 體驗。將您的印刷品、銷售材料、電子商務產品視覺化等轉變為擴增實境體驗。 EvolveAR 提供了一整套 AR 功能，可協助您創建、體驗並向您的客戶、合作夥伴和朋友提供完全身臨其境的使用者體驗。它包含所有主要的擴增實境功能，如視訊、音訊、操作按鈕 (CTA)、影像、360° 視訊和 3D 模型。 1) 所需的零程式設計和編碼專業知識 2) 即時深入的 AR 驅動分析 3) 新的內容管理和行銷模式 4) 連結數位世界和實體世界的用戶
Zapworks
zap.works
Zapworks 是一個屢獲殊榮的 WebAR 平台。使用我們的創意工具套件、SDK、自訂品牌和託管解決方案以及強大的 CMS 創建、管理和發布有影響力的 WebAR 體驗。透過無程式碼、低程式碼或自訂程式碼解決方案，Zapworks 讓您的設計師、開發人員和行銷人員能夠創建身臨其境的 WebAR 體驗，無論他們的技能組合或業務目標如何。專為 WebAR 構建的世界領先的計算機視覺 我們的核心追蹤類型基於 10 多年的計算機視覺經驗，並針對從最低規格到各種設備的瀏覽器進行了優化。使用我們的工具快速製作產品原型、推動內部創新並提高銷售和行銷工作的影響力。 ** 2022 年最佳開發者工具獲獎者 ...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。它使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，可無縫...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 透過在工作現場提供全像資料的精確對齊，利用混合實境進行專案協調，使工作人員能夠檢查疊加在物理環境中的模型。