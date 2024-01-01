Echo AI（以前稱為 Pathlight）透過其突破性的對話智慧平台改變了組織與客戶互動的方式。利用先進的生成式人工智慧，Echo AI 可自主處理數百萬次客戶交互，使企業能夠根據即時情報和見解採取行動。這不僅使面向客戶的團隊，而且使整個組織能夠理解每次客戶互動並採取行動。最好的企業是最以客戶為中心的。這一直都是事實。新創公司能夠如此顛覆性的主要原因是它們更接近客戶並且能夠更快地對客戶不斷變化的需求做出反應。然而，隨著企業的發展，矛盾就出現了。獲得的客戶越多，真正傾聽每位客戶的聲音就變得越困難。公司傾聽的越少，他們就越動搖。很快，一個更新的、更以客戶為中心的競爭對手取代了他們的位置。您的客戶每天都會告訴您他們想要什麼。它就在您面前：在通話和聊天、調查和評論中。您所遇到的每一個價值百萬美元的問題的答案都隱藏在顯而易見的地方。到目前為止，這些答案都是不可能找到的。畢竟，沒有人或團隊可以實際分析每一次客戶互動。生成式人工智慧的出現改變了這一切。我們建構 Echo AI 是因為我們看到解決這個問題的技術終於出現了。我們的使命是讓您能夠無限地以客戶為中心，無論您擁有 10 個還是 1000 萬個客戶。我們從頭開始建立 Echo AI，以利用人工智慧的力量，以便您可以像剛開始時一樣專注地傾聽、學習和回應每個客戶。就像個人計算一樣，它是一種只能透過技術突破才能實現的人類放大，而這種能力現在已經觸手可及。作為新創公司創辦人，您可以與每位客戶交談。 Echo AI 讓《財星》500 強主管也能做同樣的事情。想像一下，您所做的每一個決定都是基於您知道數百萬客戶想要什麼的信心。

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網站： echoai.com

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