eBook Chessvision

Chessvision.ai 電子書閱讀器是一款創新工具，可利用人工智慧增強國際象棋電子書的功能。這款互動式電子書閱讀器允許用戶透過使他們的國際象棋書籍具有互動性，將他們的國際象棋學習提升到一個新的水平。 它支援 PDF、EPUB 和 DJVU 等流行格式。使用這個工具既簡單又強大。用戶可以打開任何 PDF、EPUB 或 DJVU 國際象棋書籍並讓讀者處理它。 處理完成後，使用者可以雙擊任何棋圖將其開啟進行分析。電子書僅處理一次，這意味著後續的空缺即可使用，無需任何額外的處理。與其他平台不同，Chessvision.ai 不會手動增強國際象棋電子書並以高價出售。 相反，它使用電腦視覺和人工智慧來使任何現有的國際象棋書籍具有互動性。這種方法允許使用者存取國際象棋電子書的全部功能，而無需購買新版本。 該工具具有位置掃描、添加評論、從線上資料庫搜尋位置以及引擎分析等功能，適合有興趣學習和提高棋藝的各個級別的棋手。 該閱讀器被描述為國際象棋工具世界的遊戲規則改變者。這款屢獲殊榮的應用程式在 Chesstech2020 大會上榮獲 2020 年最佳國際象棋新創公司獎，提供免費試用選項和會員計劃。 該閱讀器由 chessvision.ai 的創始人 Pawel Kacprzak 開發，他擁有為國際象棋社群創建創新工具的記錄。

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