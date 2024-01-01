替代項 - EBizCharge

PayTrace

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我們是 B2B 支付專家。 PayTrace 專注於降低費用、支付自動化和效率，讓接受付款變得容易。我們提供支付處理、應收帳款、交換優化和支付自動化的解決方案，所有這些解決方案都建立在我們受到 40,000 家商家信賴的支付網關的堅實基礎上。我們的平台可自動執行複雜的 B2B 發票流程，將應收帳款週轉天數 (DSO) 從平均 28 天減少到一天，同時消除可能導致人為錯誤的手動步驟。我們的內建功能有助於降低您的處理成本：交換優化自動使B2B/B2G 交易符合II 級和III 級處理費用的降低要求，附加費使商家能夠透過增加符合行業標準的附加費來收回信用卡交換費。透過 PayTrace，您可以在 E...