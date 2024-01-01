Ebby.co 是一款支援人工智慧的轉錄軟體，旨在將音訊和視訊轉換為文字。該工具支援 100 多種可識別的語言和方言，能夠自動產生視訊字幕。 Ebby.co 確保其營運中的隱私和安全，從而實現機密轉錄。該平台配備了用戶友好的線上編輯器，允許用戶根據需要查看、編輯和自訂其轉錄內容。 成績單可以多種格式匯出，包括 Word、PDF、CSV、VTT 和 SRT。該工具還提供協作功能，允許以唯讀方式共享成績單或具有團隊協作編輯權限。 此外，Ebby.co 提供自動說話人標籤，支援多種音訊和視訊檔案格式（mp3、mp4、wav、m4a、mov、3gp、avi、aac、wma、wmv 等），並將它們轉換為文字。 該平台因其快速處理、高品質轉錄和透明定價而受到積極評價。它特別適合轉錄採訪、播客、會議和電話。

網站： ebby.co

免責聲明：WebCatalog 與 Ebby.co 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。