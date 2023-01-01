替代項 - EasyUser

Prezentor

prezentor.com

在 Prezentor，我們相信讓銷售變得更人性化。我們的動態銷售支援軟體透過在銷售簡報中創造實體體驗來改變銷售方式，以便您可以更好地銷售並成為客戶值得信賴的顧問。 Prezentor 可協助您與客戶建立對話並獲得對他們需求的寶貴見解。美麗、溫馨的視覺效果與在正確的時間顯示相關資訊相結合，可以讓您的客戶保持參與，而投資回報率(ROI) 計算器和互動式小部件等實用功能可以透過每次示範豐富您的商業智慧。先進的追蹤技術可以深入了解您的內容的效能，使您的演示後跟進更加有效。透過我們的平板電腦、桌上型電腦和行動裝置應用程序，管理您的所有銷售內容，並快速為您的銷售團隊提供將潛在客戶轉化為實際客戶所需的一切...