替代項 - easyseo AI
Google Trends
trends.google.com
Google Trends 是 Google 的一個網站，用於分析不同地區和語言的 Google 搜尋中熱門搜尋查詢的流行程度。網站使用圖表來比較不同查詢隨時間的搜尋量。 2008 年 8 月 5 日，Google 推出了 Google Insights for Search，這是一項顯示搜尋趨勢資料的更複雜、更先進的服務。 2012 年 9 月 27 日，Google 將 Google Insights for Search 合併到 Google Trends 中。
Google Search Console
google.com
Google Search Console 是 Google 的網路服務，可讓網站管理員檢查索引狀態並優化其網站的可見性。 2015 年 5 月 20 日之前，該服務稱為 Google 網站管理員工具。 2018 年 1 月，Google推出了新版本的搜尋控制台，並對使用者介面進行了更改。 2019 年 9 月，舊的 Search Console 報告（包括主頁和儀表板頁面）被刪除。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Bing Webmaster Tools
bing.com
Bing 網站管理員工具是一項免費服務，作為 Microsoft Bing 搜尋引擎的一部分，它允許網站管理員將其網站添加到 Bing 索引爬蟲、查看其網站在 Bing 中的表現等等。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Ubersuggest
neilpatel.com
高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
SmartTask
smarttask.io
SmartTask 是管理團隊進度的最佳線上協作工具。簡單而強大，足以處理所有業務運營。追蹤任務、專案、客戶互動並與團隊進度保持聯繫
SE Ranking
seranking.com
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Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
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