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Easebuzz 是全端支付解決方案平台，為印度超過 1,00,000 家企業提供服務。 Easebuzz 的使命是成為企業的一站式財務作業系統，幫助企業數位化支付並管理圍繞數位支付收款、支付支付、互聯銀行、分割支付、自動對帳、供應商付款、分攤支付的端到端財務營運。除了為印度的中小企業和新創企業提供服務外，該公司還服務於各個經濟領域的大中型企業業務，包括教育、零售、非銀行金融公司、保險、電子商務、D2C、旅遊等。

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