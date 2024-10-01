替代項 - Earth Class Mail
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
使用虛擬郵箱線上檢視和管理您的郵政郵件。 虛擬郵箱可讓您透過手機隨時隨地管理郵政郵件和包裹，讓您可以閱讀重要的郵政郵件、轉寄包裹、撕碎和處置郵件，並且真正不受位置限制。
iPostal1
ipostal1.com
iPostal1 是全球排名第一的數位信箱服務。從美國和其他國家的數百個真實街道地址中選擇一個供企業或個人使用的郵寄地址，每月僅需 9.99 美元。獲取您自己的數位郵箱，透過應用程式或在線，隨時隨地查看和管理您的郵政郵件和包裹，24/7。
VirtualPostMail
virtualpostmail.com
透過我們的虛擬郵箱，您可以透過線上帳戶存取您的實體郵件，類似於電子郵件。此外，虛擬信箱也提供多種其他郵件服務，包括： 1. 即時郵件通知。 2.在線查看郵件。 3. 郵件開啟和掃描。 4.郵件轉寄。 5.包裹轉發。 6. 郵件粉碎、郵件處置或郵件回收。 7. 包裝儲存和運輸。 8.支票存款。每個套餐均不含安裝費和合約費、免費註冊代理、真實街道地址、無限數位儲存、免費郵件粉碎等等。
Thatch
trythatch.com
人工智慧驅動的虛擬郵箱。 輕鬆瀏覽您的蝸牛郵件。 我們的安全郵件中心可立即開啟、掃描並彙總您的郵件。
US Global Mail
usglobalmail.com
美國全球郵政今天提供虛擬地址並將您的紙本郵件數位化。我們提供企業郵件和虛擬郵箱的線上解決方案。
PostScanMail
postscanmail.com
PostScan Mail 提供虛擬郵件信箱和郵件轉寄服務。隨時隨地在線上管理和存取您的郵件。非常適合商務人士和旅客。