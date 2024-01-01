替代項 - E-goi

Approved Social

approvedsocial.io

Approved Social 是一個開創性平台，旨在徹底改變數位行銷活動的開發、批准和啟動方式。 Approved Social 的核心是一個協作回饋和審批引擎，使行銷團隊、代理商和品牌能夠簡化創意審批流程、縮短週轉時間並提高生產力。主要功能： 即時協作：Approved Social 透過為團隊成員和客戶提供統一的空間來快速審查和批准行銷資料，從而促進即時協作。告別電子郵件鍊和繁瑣的來回。輕鬆回饋：該平台允許利害關係人直接提供有關廣告創意的精確回饋，使溝通清晰、高效且可操作。這就像有一個用於創意討論的數位白板。版本追蹤：追蹤更改和修訂從未如此簡單。透過 Approved Social，您可...