替代項 - Duuoo
Trello
trello.com
Trello 是一個基於網路的看板式清單製作應用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 於 2011 年創建，並於 2014 年分拆成立一家獨立公司，後來於 2017 年 1 月出售給 Atlassian。該公司總部位於美國紐約市。
Habitica
habitica.com
Habitica 是一款免費的習慣和生產力應用程序，可將您的現實生活視為遊戲。 Habitica 可以幫助您實現健康快樂的目標。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球遠端公司，允許最終用戶整合他們使用的 Web 應用程式。儘管 Zapier 總部位於加州桑尼維爾，但在美國各地和其他 23 個國家/地區擁有 250 名員工。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智慧日曆助手，可在您的日曆上靈活安排時間來處理您想要關注的任何事情。
Motion
usemotion.com
Motion 是數千名表現出色的執行長和專業人士使用的專注和生產力工具。它可以保護您的時間和注意力，以便您可以將其花在最重要的事情上
Any.do
any.do
加入數百萬每天使用 Any.do 的用戶，保持井井有條並完成更多工作。
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
Mem
mem.ai
捕獲和連接資訊的最快方式。
FlowUs
flowus.cn
FlowUs 息流 新世代知識管理與協作平台 以雲端筆記為載體，配合線上文件、知識庫、資料夾等多形態功能，為個人和團隊提供數位資訊管理與協同的一站式工作中心。
Unito
unito.io
將您已經使用的工具與深度雙向整合連接起來，並優化 Asana、Jira、Trello、Google Sheets 等的工作流程。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。Zenefits 成立於 2013 年。總部位於舊金山。
Range
range.co
促進更好的團隊合作。無論您的團隊在哪裡工作，都可以讓您的團隊更加緊密聯繫、更加專注、更有效率。
Integrately
integrately.com
非技術人員？一鍵整合您的應用程式。您所需要做的就是啟動自動化。 10,000+ 客戶。即時聊天支援。便宜 18-33 倍。免費開始使用。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
專注於完成您的待辦事項，BeforeSunset 的人工智慧會為您規劃完美的日程安排。每日計劃從未如此簡單。
Glasp
glasp.co
Glasp 是一支社交網路螢光筆，人們可以突出顯示和組織網路上的引述和想法，並存取其他志同道合的人的學習成果。
TextExpander
textexpander.com
TextExpander 是您用於傳出通訊的即時存取知識庫。在任何可以輸入的地方共享知識庫中的文字和圖像。
Geekbot
geekbot.com
Geekbot讓您安心！ - 讓您的團隊保持同步。當站會、站會、回顧和調查自動運行時，您可以在一天中找到和諧。 - 完成更多工作。簡化的工作流程可以釋放寶貴的時間，享受自我管理團隊的自由。 - 幫助表演者，表演。建立跨越國界和時區的溝通文化，讓您的員工發揮最佳水準。 - 保持分析。透過人工智慧語言分析來衡量參與度、幸福感和生產力，揭示答案背後的想法。 - 設定 Slack。將關鍵活動轉移到您最喜歡的 Slack 頻道，因為 Geekbot 可以直接開箱即用。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 優化團隊的行事曆，為每個人的一天創造更多時間。這是一種新的工作方式，為我們提供了靈活性和專注力。免費開始。
CalendarHero
calendarhero.com
更快地安排每次會議。適用於現代商業的智慧調度軟體。會議需要時間，但日程安排不應該。
Momentum
momentum.io
使用人工智慧實現銷售自動化。 Momentum 透過連接 Slack、Salesforce 和其他收入堆疊的自動化 MEDDIC、通知、通話摘要和交易室，幫助團隊改善管道管理和成交率。
Workast
workast.com
Workast 是 Slack 團隊最好的專案管理平台。 Workast 協助團隊輕鬆管理專案、任務、活動、客戶和待辦事項。使用您的 Slack 帳戶在不到一分鐘的時間內註冊並在 Slack 和 Workast 中追蹤工作，快速建立任務並查看需要在您喜歡的工作地點完成的工作。
DailyBot
dailybot.com
非同步工作#1。與遠距團隊進行非同步站立會議、回顧、團隊簽到和調查。 DailyBot 還可以追蹤您團隊的積極性，並幫助您透過榮譽來慶祝勝利。免費開始。
Troops
troops.ai
永遠不會錯過部隊的收入訊號。直接從 Slack 和 Microsoft Teams 輕鬆更新 Salesforce、HubSpot、Zendesk 和 Jira。免費開始使用。
InboxPro
inboxpro.io
將潛在客戶轉化為客戶。關閉更多會議 InboxPro 使用人工智慧、合併標籤、後續序列和內建日曆來幫助您簡化取得和培養客戶的流程。
SalesboxAI
salesbox.ai
Salesbox 可協助您偵測、參與並將意圖轉化為收入。 使用 Salesbox 基於意圖的對話式 ABM 平台和計劃加速管道和收入成長。
Seismic
seismic.com
了解 Seismic 的人工智慧支援、培訓和輔導解決方案如何幫助銷售和行銷團隊吸引買家並增加收入。
Polly
polly.ai
無論工作在哪裡，都可以吸引、授權和協調您的團隊。實現與民意調查、調查、問答、意見箱、團隊建立等方面的協作！
APILayer
apilayer.com
無憂 API 市場 增強應用程式的功能，而無需擔心可擴展性和穩定性。
Instabot
instabot.io
使用 Instabot 發掘潛在客戶並增強您的客戶體驗。易於使用的平台，具有功能強大、可自訂的聊天機器人。只需幾分鐘即可完成設定。