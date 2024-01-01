替代項 - Duffel

Unified.to

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「一個 API 整合所有內容」—我們是用於 SaaS 整合的統一 API 開發者平台。軟體團隊可能需要數月時間才能建立一個客戶整合請求。透過 Unified.to，您可以在短短幾小時內啟動客戶所需的所有整合。 Unified.to 是唯一一個允許開發人員存取統一 API 端點、資料模型、Webhooks 和身份驗證的平台，以快速添加與 78SaaS 類別（包括 HR、ATS、CRM 和身份驗證）的領先系統的整合。我們決心為您提供一個完全統一的 API 解決方案，您會自豪地稱之為自己的解決方案。更快地部署透過一個統一 API 將面向客戶的整合添加到您的產品中，而無需犧牲開發資源或路線圖。設定並忘...