替代項 - Druva
Multcloud
multcloud.com
MultCloud 是一款免費且易於使用的 Web 應用程序，可讓您跨雲端硬碟傳輸文件，並支援從單一介面管理多個雲端硬碟。同步文件，甚至管理 Dropbox、Google Drive、OneDrive、Amazon S3、FTP、SugarSync、WebDav、MEGA 等雲端儲存服務之間的共用文件。 MultCloud 具有三大功能：跨雲端硬碟檔案傳輸、雲端間檔案同步和多雲檔案管理器。借助它，您可以將文件從一個雲端驅動器傳輸到另一個雲端驅動器，在雲端服務之間進行集中管理和同步文件。例如，您可以將檔案從 Dropbox 移至 Google Drive，並建立定期（例如每天、每週或每月）的...
IONOS
ionos.com
存取您的整個 IONOS 世界：合約、產品和客戶資料、訂購或更改服務 - 現在受密碼保護的登入。
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo 是一個基於雲端的存取管理平台，可保護任何使用者和裝置從任何地方存取所有應用程式。它的設計易於使用和部署，同時提供身分保護和端點可見性。 Duo 透過強大的無密碼身份驗證和業界領先的多重身份驗證 (MFA) 來驗證使用者身份。結合對使用者裝置的深入洞察，Duo 為您提供策略和控制，以根據端點或使用者風險限制存取。
Sprinto
sprinto.com
#1 評級安全合規自動化平台 快速行動，不造成任何破壞 全球雄心勃勃的雲公司都相信 Sprinto 能夠為其安全合規計劃提供支持，並在不中斷步伐的情況下衝刺通過安全審計。整合優先 自動化支援 審計一致 每月評估超過 100 萬次合規性檢查 安全合規性並不一定很困難 廣泛的性質...
IDrive
idrive.com
IDrive 將您的所有 PC、Mac、行動裝置和伺服器保護到一個雲端備份帳戶。 IDrive 提供許多不同的雲端或現場備份計劃，包括： -IDrive Personal -IDrive Team -IDrive Small Business -IDrive Enterprise -IDrive e2 S3 相容物件儲存 -IDrive 雲端到雲端 Microsoft Office 365 和 Google Workspace 備份 -IDrive360 EndPoint -IDrive BMR -IDrive 照片。
Backblaze
backblaze.com
Backblaze 是一家資料儲存供應商。它提供兩種產品： B2 Cloud Storage - 類似 Amazon S3 的物件儲存服務。 電腦備份 - 線上備份工具，可讓 Windows 和 macOS 使用者將資料備份到異地資料中心。該服務專為企業和最終用戶設計，提供無限的儲存空間並支援無限的檔案大小。
Sync
sync.com
Sync 是一個檔案儲存、共享和協作平台，可讓您在雲端中保持安全、可靠和連接。 自 2011 年以來，Sync.com 一直致力於為世界提供安全的協作空間。如今，超過一百萬家各種規模的企業使用 Sync 屢獲殊榮的雲端應用程式和突破性的隱私保護功能來分享偉大的想法、儲存重要資訊並就改變遊戲規則的專案進行協作。
NinjaRMM
ninjaone.com
RMM 軟體可實現 IT 管理自動化、提高技術人員效率並提高您的利潤，讓您的 IT 團隊更有效率。
OpenDrive
opendrive.com
無限的雲端儲存、任務管理和筆記，讓您的業務在雲端井井有條。 OpenDrive 允許使用者使用網站、磁碟機、桌面和行動應用程式管理儲存在雲端中的內容。 第三方應用程式或網站可以透過API存取或管理使用者的檔案。 歷史 OpenDrive 於 2008 年作為虛擬驅動器開始，在過去的幾年中成為線上儲存、同步、備份和雲端內容管理的多平台解決方案。 OpenDrive 的策略不僅是成為線上儲存、備份和同步軟體，而且是一個集中式解決方案，將儲存、應用程式和服務（例如任務、社交網路、專案管理）整合在單一介面中，以創建可從任何地方訪問的統一體驗。 除了銷售文件、廣告文件、文件搜尋引擎、直接熱連...
Datto
datto.com
作為專為 MSP 打造的安全性和基於雲端的軟體解決方案的全球領先供應商，Kaseya 旗下公司 Datto 相信，透過正確的技術，中小企業可以實現無限的目標。 Datto 久經考驗的統一連續性、網路和業務管理解決方案可推動 MSP 的網路彈性、效率和成長。 Datto 的解決方案透過整合平台提供，協助其 MSP 合作夥伴的全球生態系統為全球超過 100 萬家企業提供服務。從主動動態偵測和預防到快速、靈活地從網路事件中恢復，Datto 的解決方案可以防止伺服器、虛擬機器、雲端應用程式或資料駐留的任何地方發生代價高昂的停機和資料遺失。
Aruba Cloud
arubacloud.com
Aruba Cloud：用於開發專案的完整雲端環境。 Aruba Cloud 旨在提供全方位的雲端服務，無論公司的專案是什麼，它都能滿足公司的需求。開發虛擬基礎架構、歸檔和共享資料、設定災難復原計畫、外部化備份，甚至從您的軟體開發 SaaS 解決方案，我們的產品是一塊空白畫布，客戶可以在上面表達他們的想法。
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync 是一種簡單、強大且易於使用的雲端檔案共用、檔案同步和線上備份服務。與 Dropbox 不同，SugarSync 可讓您備份現有的資料夾結構。免費試用 30 天，立即開始！
CBackup
cbackup.com
CBackup 是一種安全的雲端備份服務，可讓您自動將檔案從無限的電腦備份到安全的雲，將檔案從一個雲端硬碟傳輸並同步到另一個雲端硬碟進行備份，並結合多個閒置雲端存儲來儲存備份，無需任何成本。
SimpleBackups
simplebackups.com
SimpleBackups 是一種基於雲端的備份解決方案，可自動執行伺服器、資料庫和 SaaS 應用程式的備份。 SimpleBackups 提供資料庫、伺服器、雲端儲存和 SaaS 應用程式備份等各種功能。它允許使用者安排 MS SQL 和 MySQL 資料庫的增量備份。伺服器磁碟區快照建立磁碟區和磁碟的副本。該系統支援隧道傳輸以及與多個資料庫即服務解決方案的整合。 SimpleBackups 在一個簡單、安全、美觀的儀表板中自動執行所有備份、快照和雲端儲存複製。您可以使用我們的 API 功能進一步自動化並從您自己的基礎架構管理備份。 您可以為備份（檔案、資料庫、快照）或雲端儲存同步/...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Axcient
axcient.com
Axcient 備份和災難復原解決方案使 MSP 能夠保護一切。 透過一個易於使用的單一平台，Axcient 可協助您確保客戶的安全。接受 Axcient 挑戰，了解如何為所有客戶的使用案例獲得完整的 BDR，而費用比您今天僅用於備份的費用低 50%。
Jottacloud
jottacloud.com
Jottacloud 是一家挪威公司，為個人或商業用途提供雲端儲存和線上備份服務。使用 Jottacloud，您可以跨裝置上傳、備份、同步數據，並與他人分享資料夾、檔案或照片。儘管備份和分享不僅限於多媒體文件，但管理和保護照片是 Jottacloud 的主要價值主張。
Carbonite
carbonite.com
Carbonite 為企業提供強大的資料保護平台，包括備份、災難復原、高可用性和工作負載遷移技術。 Carbonite 資料保護平台透過安全且可擴展的全球雲端基礎架構支援世界各地任何規模的企業。
Pulseway
pulseway.com
Pulseway 是從任何智慧型手機或平板電腦遠端監控和控制 IT 系統的最簡單方法，讓忙碌的 IT 管理員隨時隨地解決問題並提高工作效率。 該解決方案於2010年底推出，在全球擁有超過275,000名IT用戶。 Pulseway Enterprise Server 被大型企業使用，包括 DELL、Louis Vuitton、西北大學、Conde Nast 和不列顛哥倫比亞理工學院。
Livedrive
www2.livedrive.com
Livedrive 是一款屢獲殊榮的雲端儲存和線上備份解決方案，適用於企業、消費者和經銷商。該公司由 Andrew Michael 於 2008 年創立，現已發展成為全球領先的雲端儲存企業之一。該組織為全球超過 50 萬名付費客戶提供雲端儲存服務，並贏得了科技媒體頒發的一系列獎項，包括 Computer Active 最佳線上備份 Buy It 獎和 Web 用戶金獎。 Livedrive 提供真正無限的線上備份和雲端儲存。該服務為您的家庭或辦公室電腦添加了一個新驅動器，使您可以安全地在線上儲存資料並從任何地方存取您的文件。我們功能豐富的入口網站可讓您隨時隨地存取文件，編輯 Office 文...
Virtru
virtru.com
Virtru 讓軍用級加密變得非常簡單。從世界上最大的銀行到最小的醫療保健機構，Virtru 幫助各種規模的組織透過針對日常業務應用程式的靈活的端對端加密來控制其資料。 Virtru 軟體基於開放標準可信任資料格式構建，易於使用，並與 Google Workspace/Gmail 和 Microsoft 365/Outlook、Google Drive 以及 Salesforce、Confluence 和 Zendesk 等企業應用程式無縫整合。精細的存取控制、自託管金鑰管理選項、DLP 和稽核可協助我們的客戶滿足最嚴格的隱私和合規性要求，包括 ITAR、CMMC 2.0、CJIS、HIPAA...
Files.fm
files.fm
Files.fm 雲端儲存平台提供用於儲存、分享、發布甚至銷售各種類型內容的全面解決方案，包括照片、影片、音樂、應用程式、書籍和文件。
SkyKick
skykick.com
SkyKick 是一個雲端管理平台，可協助 IT 服務供應商建立更成功的雲端業務。我們的 SaaS 產品和平台旨在讓您輕鬆且有效率地在雲端中實現 IT 工作流程自動化。 雲端管理器 – 自動化、管理和保護您的雲端服務台 跨 Microsoft 365 和跨 SaaS 雲端應用程式的客戶安全且有效率地管理的單一窗格。服務台自動化可協助 MSP 簡化雲端管理，以便更快、更輕鬆、更一致地提供服務。透過 Microsoft Teams 等創收服務以及安全評估和修復的自動化，搶佔先機。更重要的是，可以輕鬆地將複雜的工作流程轉變為自動化，以便在直覺的應用程式中通用，所有這些都有強大的安全層、基於角色的控...
ADrive
adrive.com
ADrive為個人、商業和企業級資料提供線上雲端儲存和備份解決方案。
Veeam
veeam.com
Veeam 是資料保護和勒索軟體復原領域的全球市場領導者，其使命是讓每個組織不僅能夠從資料中斷或遺失中恢復過來，而且還能向前邁進。 借助 Veeam，組織可以透過混合雲端的資料安全、資料復原和資料自由實現根本的彈性。 Veeam 資料平台為雲端、虛擬、實體、SaaS 和 Kubernetes 環境提供單一解決方案，讓 IT 和安全領導者放心，他們的應用程式和資料受到保護並始終可用。 Veeam 總部位於華盛頓州西雅圖，在 30 多個國家/地區設有辦事處，為全球超過 450,000 名客戶提供保護，其中包括 73% 的全球 2000 強客戶，這些客戶信任 Veeam 來維持其業務運營。
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
讓您的會議和網路研討會成為您自己的會議和網路研討會 - 為您的所有組織通訊提供白標和客製化品牌。簡化線上會議、演示和網路研討會。無需多個平台或單獨的帳戶 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成這一切。內容共享、共同演示、民意調查、角色分配、白板、聊天、問答、分析、分組討論室、註冊 - 成功會議、網路研討會和演示所需的一切。
Backupify
backupify.com
Backupify 是 Datto 旗下公司，是雲端到雲端備份領域的領導者，使企業能夠將資料保護和可訪問性最佳實踐擴展到雲端。 Backupify 為 IT 專業人員提供了所需的安全性和控制力，防止使用者錯誤、外部威脅和服務故障導致資料遺失。 由開創這一切的雲端到雲端專家提供可靠、自動化、安全的 Microsoft 365 和 Google Workspace 備份。 Backupify 可以輕鬆地從各種形式的資料遺失中恢復電子郵件、文件、網站和團隊，包括意外或惡意刪除、取消的員工帳戶和勒索軟體 - 所有這些都透過易於使用的 Web 儀表板進行。現在保護超過 450 萬企業用戶，從軟體技術公...
GoodSync
goodsync.com
GoodSync 是一個備份和檔案同步程式。它用於在一台電腦上的兩個目錄之間同步文件，或在電腦和另一個儲存裝置（例如另一台電腦、可移動磁碟、隨身碟或智慧型手機）之間或在電腦和遠端電腦或伺服器之間同步文件。 GoodSync 允許在多個運算設備上維護相同版本的檔案。換句話說，當兩個裝置同步時，使用者可以確保檔案的最新版本在兩個裝置上都可用，無論最後修改的位置為何。
Dig
dig.security
以雲端速度實現資料安全。 透過資料安全態勢管理 (DSPM) 跨任何雲端即時查看、控制和保護資料資產。 Dig 允許您保護所有重要數據，而無需放棄雲端敏捷性和速度。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企業級Web 應用程式防火牆來保護您的網站免受最新威脅、智慧且即時有效的360 度反DDoS 解決方案（第3-4 層和第7 層）、全球CDN 來加快您網站的加載速度最大限度地減少頻寬使用以及一系列效能監控和分析服務，以提供有關網站安全和效能的見解。