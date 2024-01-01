DreamPic.AI 是一個人工智慧驅動的平台，可讓使用者創建各種風格的個人化影像。該平台要求用戶上傳 10-30 張自己的照片，選擇他們想要產生圖像的風格，然後讓 AI 模型完成剩下的工作。 訓練模型後，系統會向使用者顯示一個鏈接，用於查看結果並下載所有生成的圖像。 DreamPic.AI還允許使用者重複使用或下載經過訓練的模型，以便他們可以產生更多不同風格的圖片。 平台提供多種預定義風格，涵蓋名人、藝術、動物、奇幻、科幻、專業爆頭、卡通、復古、動漫、超現實、哥德、蒸氣龐克、潮人、復古等各種類型、幻想、賽博龐克、嘻哈、優雅、波西米亞、垃圾、預科生、運動、迷人、普普藝術、簡約、不拘一格、城市、傳統、西方、航海、軍事、民間、熱帶、裝飾藝術、中世紀、希臘、野生動物園, 海灘, 馬戲團, 海灘流浪漢, 觀星者, 深空, 冰柱, 沙漠, 蒸汽波, 現代公主, 時尚, 公主, 夢想飛行員, 彩色肖像, 律師, 黑色西裝, 僱員,死亡筆記數位藝術, android 肖像, 漫畫足球員、乾淨的線條藝術、迷幻肖像、奇幻奧斯曼武士、非洲部落肖像、非洲薩滿、奇幻歌手、幻影武士、彩葉等等。

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