Dreamily 是一款協作人工智慧工具，旨在促進創造多元宇宙場景的過程。該工具利用先進的人工智慧技術與使用者共同創作創意內容。 它允許用戶生成、修改和微調與替代宇宙或維度相關的訊息，因此稱為「多重宇宙」。透過 Dreamily，使用者可以探索自己無限的想像力，同時創作獨特且引人入勝的多元宇宙敘事。 該人工智慧工具為用戶輸入和人工智慧驅動的書寫功能之間的無縫互動提供了一個平台。其演算法分析使用者輸入並迭代生成相應的敘述，然後使用者可以進一步調整這些敘述。 這種共生過程創造了一個不斷學習和適應的環境。此外，它能夠滿足各種使用場景，使其受到作家、內容創作者、遊戲開發者和其他希望在作品中註入幻想和陰謀元素的創意人士的歡迎。

網站： dreamily.ai

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