Twitch

twitch.tv

Twitch 是亞馬遜子公司 Twitch Interactive 營運的視訊直播服務。該網站於 2011 年 6 月推出，是大眾興趣串流平台 Justin.tv 的衍生產品，主要專注於視訊遊戲直播，除了音樂廣播、創意內容之外，還包括電子競技比賽的直播，以及最近的“在現實生活中」的流。網站上的內容可以即時觀看，也可以透過隨選視訊觀看。 Twitch 的受歡迎程度超過了其大眾興趣的同類產品。 2013年10月，該網站擁有4500萬獨立瀏覽者，到2014年2月，它被認為是美國互聯網峰值流量的第四大來源。同時，Justin.tv 的母公司更名為 Twitch Interactive，以代表焦點的轉...