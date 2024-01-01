Doteasy 成立於 2000 年，當時無橫幅、免費、基於網域的商業網路託管還不存在。我們於 2000 年推出了免費託管計劃，我們很自豪地說，我們仍然是少數提供免費基於網域的企業託管的網站託管商，沒有隱藏費用、噱頭，也沒有煩人的橫幅廣告。經濟實惠的網站託管不應該意味著受損的網站託管從第一天起就是我們的信念。 多年來，我們推出了網站託管解決方案和應用程式套件，所有這些都作為我們的免費託管計劃的免費附加價值提供。我們還擴展了我們的託管計劃系列，為需要更多靈活性、控制力和功能的客戶提供先進的網站託管解決方案。 Doteasy 從第一天起就從未受到損害。 Doteasy 是一家一流的網站託管服務商，受到超過 160,000 名滿意客戶的信賴。我們提供經濟實惠的託管解決方案、專業的技術人員、友好的知識支援、頂級的硬體和技術以及最先進的資料中心，以確保您成功的線上展示。

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