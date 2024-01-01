替代項 - Displayr
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，可讓使用者建立社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。使用者可以從許多專業設計的範本中進行選擇，並透過拖放介面編輯設計並上傳自己的照片。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。 截至2019 年，Canva 以32 億美元的估值籌集了資金，在190 個國家擁有超過2000 萬用戶。2020 年6 月，Canva 以60 億美元的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 於 2016 年 3 月 15 日推出的線上工具，用於將資料轉換為可自訂的資訊報告和儀表板，作為企業 Google Analytics 360 套件的一部分。 透過互動式儀表板和精美的報告釋放數據的力量，激發更明智的業務決策。
Kittl
kittl.com
使用 Kittl 的人工智慧設計工具加快您的工作流程，並即時存取大量令人驚嘆的插圖、字體、照片、圖示和紋理。
Genially
genial.ly
您自己或與您的團隊一起創建簡報、資訊圖表和其他令人驚嘆的內容。
Litmaps
litmaps.com
更快地發現科學。視覺化研究導航、引文網絡搜尋和團隊同步。終極科學發現平台。
Flourish
flourish.studio
美觀、簡單的數據視覺化與說故事
Grow
grow.com
商業智慧軟體可以釋放您迫切需要的洞察力，以推動業務成長和轉型。
Visme
visme.co
創建專業的簡報、互動式資訊圖表、精美的設計和引人入勝的視頻，全部集中在一處。從今天開始使用 Visme。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一個易於使用的資訊圖表和圖表製作工具。創建和分享精美的資訊圖表、線上報告和互動式地圖。在這裡製作你自己的。
Rose AI
rose.ai
與 Rose 一起更快地進行研究。 利用人工智慧的力量，消除浪費在尋找、清理、視覺化和轉換資料的時間。
Databox
databox.com
業務分析平台旨在幫助您了解業務狀況。來自雲端服務、電子表格、資料庫的 KPI 集中在一個地方。
Venngage
venngage.com
超過 500 萬專業人士認為 Venngage 是資訊圖表製作者的首選。從 10000 多個專為企業製作的專業範本中進行選擇。
Grist
getgrist.com
世界值得擁有比電子表格更好的工具。 將電子表格的靈活性與資料庫的穩健性相結合，以您的方式組織資料。
Elastic Cloud
elastic.co
雲端的企業搜尋、可觀察性和安全性。無論您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 還是 Google Cloud 上執行，都可以快速輕鬆地找到資訊、取得見解並保護您的技術投資。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化 (iAuditor) 進行檢查。捕獲問題。管理任務。溝通清楚。培訓工作團隊。各種規模的企業都可以透過安全文化來完成工作。
InfraNodus
infranodus.com
使用人工智慧和網路思維產生想法和洞察力。 InfraNodus 結合了文字分析、網路視覺化和 GPT-3 AI，幫助您研究話語，增強您的閱讀、寫作和研究工作流程。 從多個導入來源獲取任何文本的摘要概述，揭示主要主題及其之間的關係，識別模式和差距，發現正確的問題以推進您的思考和研究。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以對資料庫執行 SQL 查詢，並將結果視覺化為漂亮的互動式儀表板，可以輕鬆與您的團隊共用。 Cluvio 支援所有主要 SQL 資料庫，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 視訊產生器。 製作您的下一個專業視聽內容，無需花錢聘請演員、攝影機或音訊設備
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性資料分析軟體釋放資料洞察力。 NVivo 可協助您從定性和混合方法資料中發現更多資訊。發現更豐富的見解，並得出清晰明確、站得住腳的發現，並有嚴格的證據支持。
Geckoboard
geckoboard.com
輕鬆建立可共享的儀表板，使關鍵業務數據、指標和 KPI 清晰易懂。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、電子郵件、評論和通話追蹤儀表板
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph 是用於行銷分析和社群媒體報告的最直觀的報告工具。立即開始免費試用！無需抄送。
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基於雲端的自助式商業智慧應用軟體公司，總部位於加州洛杉磯。該公司以創建業務儀表板應用程式而聞名，該應用程式旨在分析、轉換和報告來自不同整合商業智慧來源的數據。它是一款免費增值應用程序，用於在一個地方追蹤和監控所有業務指標。雖然其核心市場仍位於美國，但 Cyfe 一直在全球擴張，目前在全球 15 個國家開展業務。
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin 是一個無程式碼內部工具建構器。簡單的拖放介面使任何人都可以創建管理日常營運所需的工具，例如追蹤訂單、解決問題和監控付款。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板。 查看來自 Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指標頻道全部在一個螢幕上。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。立即嘗試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn 讓清理、標記和視覺化客戶回饋變得簡單 — 所有這些都在一個地方完成。 由尖端人工智慧提供支援。
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全託管開源雲端資料平台可讓您在 10 分鐘內建立您一直夢想的資料管道。遍及所有主要雲層。
Reportz
reportz.io
報告工具旨在透過利用互動式儀表板為您節省繁重的定期報告任務的時間和金錢。
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data 讓資料觸手可及，讓難題變得簡單。透過視覺移動優先存取數據，組織中的任何人都可以在幾秒鐘內用數據回答問題。
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine 是一家電子取證自動化公司，提供基於雲端的軟體和服務來簡化訴訟取證、調查和審計。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款行銷分析套件，旨在增強行銷經理和行銷代理商的能力。它可以幫助公司視覺化複雜的行銷分析數據並做出數據驅動的明智決策。該套件提供了一系列社交媒體和廣告分析功能，使行銷人員的日常生活變得更加輕鬆。以下是Vaizle 客戶如何使用該工具來提高生產力並擴大營銷運營規模以實現盈利： 1. 從營銷數據中快速獲取可行的見解2. 在單個實時儀表板中可視化來自多個渠道的營銷數據3. 透過使用數據連接器自動更新行銷來節省時間報告4. 為領導層和客戶創建白標行銷報告5. 透過保持制衡有效擴大行銷營運規模社群媒體分析和數據連接器： 1. 元數據：Facebook 和Instagram 2 . You...
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
面向自動化專業人員的無程式碼人工智慧。 最後，這是一個一體化平台，無需程式碼即可為文字和文件流程建立企業級人工智慧自動化。
Trevor.io
trevor.io
有一種更好的方法來處理數據。 Trevor 讓您的整個團隊能夠從資料庫中取得答案，即使他們不懂 SQL。
DashThis
dashthis.com
自動化行銷報告的簡單方法！在幾秒鐘內獲得精美的自動化行銷、分析、SEM 和 SEO 報告。開始免費試用看看！
Plecto
plecto.com
提高團隊績效從這裡開始。 Plecto 是唯一一個完整的商業績效平台，它將即時 KPI 視覺化、遊戲化和輔導工具結合在一個強大的解決方案中。
Vizzlo
vizzlo.com
時間軸圖表概述和範例。只需點擊幾下即可實現高效的專案規劃和調度以及令人印象深刻的時間表。在幾秒鐘內免費創建高品質的圖表、資訊圖表和業務視覺化。為簡報、文件或網路製作時間表、圖表、地圖。
MSIGHTS
msights.com
推動效率、行動和問責制的數據轉換、報告和協作。
InMoment
inmoment.com
InMoment 的體驗改進 (XI) 方法超越了傳統的客戶體驗管理，結合了數據、技術和行業專業知識。”
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc 是一種自動化文件讀取和處理解決方案，透過使用 OCR 和人工智慧，將非結構化文字轉換為結構化資料。它將減少資料輸入團隊管理發票和其他文件所造成的工作量。該工具將接收、分析和管理您公司中最常用的文件。之後，Parsedoc 將透過 API 將這些整合到公司的管理系統（SAP、Navision、Holded 等）中。 Parsedoc 的客戶主要希望實現發票、交貨單、採購訂單、單一管理文件 (SAD) 等文件的自動化。專為希望節省財務或採購人員手動管理和處理發票及其他文件的大部分時間的中型和大型公司而設計。
Keatext
keatext.ai
分析回饋以創造更好的使用者體驗。 Keatext 將客戶和員工的聲音帶入您的日常活動中。我們的平台是為客戶體驗、行銷和人力資源團隊建立的，旨在了解大量回饋——思考評論、開放式調查和聯絡中心票證。 1. 透過無縫設定上傳回饋。您無需重新設計技術堆疊即可了解客戶和員工的聲音。 Keatext 非常適合作為基於雲端的獨立分析平台。上傳您自己的資料檔案或使用我們的整合在幾分鐘內發現見解。 2. 了解您提供的體驗。人們已經告訴您他們在您公司的經歷。識別盲點並了解您不知道的因素正在傷害您所依賴的客戶或員工。找出影響滿意度的關鍵驅動因素。倡導更明智、數據驅動的決策。 3. 建議最具影響力的行動。提出對人們體...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics 是現代無程式碼、基於 SaaS 的端到端知識自動化和文字分析平台，使普通領域專家可以進行文字分析。組織使用它從分析客戶回饋中獲取價值，挖掘社交媒體以了解消費者的需求和痛點，並透過自由格式的文字回應、趨勢預測和地平線掃描來識別新興趨勢。 Dcipher Analytics 可以透過自動化枯燥的工作來節省洞察專業人員的寶貴時間，使他們能夠專注於洞察對其組織的意義以及如何採取最佳行動方案。該平台加快了所有分析師和洞察專業人士的洞察時間、模型訓練和工作流程自動化。此解決方案的基礎是針對非結構化資料（例如文字）量身定制的獨特架構和專有查詢語言。是什麼讓我們獨一無二？ ...
Wonderflow
wonderflow.ai
每天，數以百萬計的客戶都會對他們喜歡、喜歡、討厭或希望改變的產品留下評論。從日常常見的快速消費品產品到高端採購，產品範圍內有多個價格點和數十種變化，準確的商業智慧可能很複雜、耗時、成本高昂，而且往往很模糊。如何在不花費數千小時和數百萬美元分析數據的情況下獲得所需的見解？簡單：利用 Wonderflow 的高階預測分析。憑藉市場領先的語言分析、數據點整合和生成式 AI 功能，Wonderflow 可協助您釋放 VoC（客戶之聲）見解的潛力，並獲得即時結果，幫助您做出數據驅動的決策。我們使用超過 1000 萬種產品的數億條評論來發現您的產品的痛點，了解您與競爭對手的排名，獲得有關滿意度驅動因素的詳...
Text2data
text2data.com
分析完成後，您將看到文件的總體得分以及帶有突出顯示短語的輸入文字。如果您認為某些單字應該具有不同的極性，那麼檢查否定非常重要
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack 是領先的金融服務大數據分析提供者。金融專業人士依賴 RavenPack 分析大量非結構化內容的速度和準確性。
NetMiner
netminer.com
NetMiner 嵌入了基於 Python 的內部腳本引擎，該引擎為不熟練的使用者配備了自動腳本產生器。然後使用者可以使用現有的GUI或可程式腳本語言來操作NetMiner。
Labelf
labelf.ai
Labelf 是一款無程式碼 AI 文字分類工具，可讓您根據自己的資料在一個下午訓練最新、最好的 AI 模型。最受歡迎的用例是基於電話、郵件或聊天來解釋、分析和自動化客戶支援工作流程。這使您有利於了解是什麼導致了負面的客戶體驗。 AI 模型適用於 100 多種語言，您可以同時將相同模型用於多種語言。
MeaningCloud
meaningcloud.com
文本分析。 MeaningCloud 市場領先的文字探勘和客戶聲音解決方案。立即在我們的網站上註冊以發現我們的文字 API
Yabble
yabble.com
Yabble 可以創建即時洞察，以便您可以立即採取行動。從世界上第一個 ChatGPT 插件到一套可即時計算、匯總和與您的數據聊天的工具 – Yabble 是一家同類首創的尖端技術公司，通過節省時間的專有 AI 產品徹底改變了見解和文本分析，提高生產力，推動業務成長。作為基於改變遊戲規則的自動化人工智慧產品建構的首個平台，我們幫助品牌從各個角度探索非結構化文字數據，豐富他們的客戶理解並產生推動成長和創新的變革性見解。 Yabble 產品可讓您使用我們的 AI 支援工具套件和業界領先的 ChatGPT 外掛程式在創紀錄的時間內深入研究數據。使用專有演算法和 OpenAI 革命性的 GPT-3 神...
unitQ
unitq.com
unitQ 是回饋循環中缺少的一環，可根據使用者回饋提供人工智慧驅動的見解，幫助您打造高品質的產品、服務和體驗。 Spotify、Bumble、Pinterest、Reddit、Chime 和 HelloFresh 等類別領先公司依靠unitQ 來推動成長、減少客戶流失並建立忠誠度。
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI 是一款屢獲殊榮的人工智慧資料擷取軟體。透過結合電腦視覺和自然語言處理 (NLP)，我們的人工智慧模型能夠以前所未有的準確性理解和解釋任何類型的文件。我們的技術為自動資料擷取設定了新標準：類似人類的準確性，無需繁瑣的配置和設定。只要上傳文檔，系統就會擷取相關訊息，讓結構化資料觸手可及。與下游系統的無縫整合可以輕鬆改變業務流程，同時節省金錢和時間。獲獎者 - Credit Strategy 貸款獎，2023 年“最佳技術合作夥伴”。
Thematic
getthematic.com
主題將來自任何管道的非結構化回饋資料轉化為洞察，以改善產品和客戶體驗。在人工智慧的支援下並以您的業務知識為指導，現在您可以輕鬆、快速地獲得準確的結果。主題提供您需要的答案 - 為什麼您的分數會改變？需要解決哪些關鍵痛點？新功能好用嗎？客戶對該功能有何評價？使用您可以信賴的數據來幫助所有決策者在現場回答問題。結果？您的產品、營運和洞察團隊將在優先事項和需要解決的問題上保持一致，推動改進，從而帶來更多收入。我們的人工智慧可以直接從您的回饋數據中找到見解。然後你就可以用你的業務知識來指導人工智慧。您可以輕鬆獲得團隊採取行動所需的整體情況和所有豐富細節。 Atlassian、LinkedIn 和 Do...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai 是一個無程式碼服務自動化平台，使客戶支援團隊能夠建立可以直接控制的 AI 模型，以改善和自動化關鍵支援流程。我們無縫整合到 Zendesk 和 Salesforce，將繁瑣的手動任務從客服人員手中解放出來，以便他們能夠專注於最重要的事情，即客戶。我們的客戶將 Lang 用於以下用例，透過我們的即插即用技術，他們可以在 48 小時內啟動並運行，無需模型培訓和維護。
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai 是一個無程式碼服務自動化平台，使客戶支援團隊能夠建立可以直接控制的 AI 模型，以改善和自動化關鍵支援流程。我們無縫整合到 Zendesk 和 Salesforce，將繁瑣的手動任務從客服人員手中解放出來，以便他們能夠專注於最重要的事情，即客戶。我們的客戶將 Lang 用於以下用例，透過我們的即插即用技術，他們可以在 48 小時內啟動並運行，無需模型培訓和維護。
Relative Insight
relativeinsight.com
relative Insight 提供人工智慧驅動的文字分析，幫助品牌和機構從文字中產生客戶、目標受眾和競爭對手的情報。該平台提供了一個高效且可擴展的解決方案，可以從開放式調查、評論、客戶服務記錄和線上對話中發現可行的見解。我們使用最初與英國政府合作開發的技術來確保兒童上網安全，我們的比較方法揭示了受眾群體和品牌彼此獨特且相似的原因。領先品牌和機構正在利用洞察力來為行銷訊息、產品開發、客戶服務策略等提供資訊。定量分析告訴您業務中發生了什麼，文本分析告訴您原因。
Playvox
playvox.com
隨著對話量的增加，掌握客戶問題和請求變得越來越困難。 Prodsight 應用程式透過自動分析您的 Zendesk 和 Intercom 對話的主題和情緒，並針對最常見的使用者問題產生持續更新的報告，讓這一切變得簡單。作為客戶支援經理，您可以使用 Prodsight 應用程式來掌握客戶問題，並透過撰寫內容豐富的幫助文章來減少支援請求數量。作為產品經理，您可以使用 Prodsight 應用程式來識別功能請求和可用性問題。這將有助於您確定產品路線圖的優先順序，讓您以客戶回饋為基礎，並獲得團隊成員的支援。要了解 Prodsight 將為您發現哪些使用者問題，請開始 7 天免費試用。
Lumoa
lumoa.me
Lumoa 是第一個提供 GPT 的 CX 平台。過去，公司常常花費數週的時間從多個來源收集、分析、解釋和報告客戶回饋。現在，每個員工都可以根據客戶的聲音提出問題並獲得即時答案。 Lumoa 有助於及時做出決策，將 KPI 提高多達三倍。
Chattermill
chattermill.com
Chattermill 客戶體驗智慧平台幫助企業了解客戶現實並了解客戶的聲音。使用 Chattermill，公司可以統一評論、支援票證、對話和社交媒體方面的客戶回饋數據，以發現客戶對其產品和服務的需求和期望。 Chattermill 將客戶回饋、客戶支援和產品回饋統一到一個平台中，並使用深度學習人工智慧 (AI) 大規模分析客戶數據並提供可行的見解。 Amazon、Uber、Virgin Mobile、Zendesk、Tesco、JustEat 和 H&M 等世界領先品牌使用 Chattermill 來改變客戶體驗並推動業務成長。 Chattermill 是一家私人公司，總部位於英國倫敦。欲了...