替代項 - Disivo

PriceShape

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PriceShape 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，專門為電子商務公司和品牌提供競爭對手價格監控，幫助他們贏得更多銷售並最大化收入。我們幫助線上賣家根據競爭對手的數據（包括價格、庫存和品種）來優化其定價策略。透過 PriceShape，您可以全面了解競爭對手的產品價格，並顯示在您的個人化儀表板中。我們也專注於為用戶提供適合各種需求的各種動態定價規則和策略。利用這些功能可以為我們的客戶提供所需的定價彈性，以根據他們的競爭狀況改善決策。此外，我們讓您有機會在 Google 購物 Feed 中使用有競爭力的定價知識。透過我們的 Feed 編輯器，可以在您的 Feed 中插入價格標籤，從而使您...