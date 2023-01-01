替代項 - Discuss
UserTesting
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User Interviews
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從我們超過 450,000 名經過審查的消費者和專業人士的受眾中招募用戶，或引入您自己的受眾並為任何類型的用戶體驗研究建立參與者資料庫。
Respondent Researcher
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將研究人員與參與者進行配對。 在全球範圍內招募任何參與者受眾或透過任何研究方法尋找付費研究機會。
Respondent Participant
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