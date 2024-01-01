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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

DialogFeed 是MarTech 和通訊SaaS 解決方案，用於監控、通知、動畫、激勵和吸引您的受眾，以提升受眾並使其在任何地方都感到高興：線上網站、行動裝置、內部網路、外部網路以及銷售點的任何螢幕上，辦公室，...以及混合或數位活動和互動網路研討會期間... DialogFeed：世界綠色社交牆解決方案，可在各地重新發布社交媒體內容並種植樹木以減少碳足跡 > 在對您的受眾重要的任何地方突出顯示您的 UGC 和可購買內容！

網站： dialogfeed.com

免責聲明：WebCatalog 與 DialogFeed 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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