替代項 - Dialics
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
Ringover
ringover.com
建立與您的 CRM 整合的強大呼叫平台，可透過 PC 和智慧型手機存取並取得全球號碼。
CallFire
callfire.com
利用虛擬電話號碼、IVR、語音廣播、群發簡訊服務和強力撥號來拓展您的業務。免費試用 CallFire！
Truly
truly.co
了解排名第一的電話系統，供銷售團隊追蹤、分析和指導客戶對話。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
證明投資報酬率。 增加轉化。 增加收入。 追蹤並歸因每個線上和線下銷售線索，準確地確定是哪個行銷活動在推動它。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用於績效、聯盟和合作夥伴行銷的企業級追蹤軟體。 Phonexa Suite 是貫穿消費者引導和呼叫生命週期的基礎技術，可協助績效行銷團隊提高跨聯營公司、合作夥伴和付費管道的品牌投資報酬率。 Phonexa 優先考慮跨客戶互動（如點擊、通話、表單提交、網站行為等）的基於結果的行銷。透過其單一的操作解決方案，Phonexa Suite 為 D2C 發行商、網路、代理商和品牌提供了前所未有的行銷活動存取和控制，消除了潛在客戶開發流程中缺乏透明度的情況，並實現了流程自動化。 Phonexa Suite 讓客戶能夠優化無摩擦的客戶獲取工作並分析推動合格管道的來源。 Phonexa ...
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. 是一家總部位於西雅圖的上市公司，成立於 2003 年，擁有 300 多名員工。 Marchex 是一家 B2B 通話和對話分析公司。它專門利用人工智慧和機器學習來分析企業和客戶之間的對話數據。 Marchex 為企業提供“可行的見解”，以改善電話、簡訊、訊息和聊天方面的客戶體驗。
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics 的專有呼叫測量軟體（呼叫分析平台）根據 IEEE 和 RFC 標準構建，具有多個基於電信級可用性和容錯架構構建的資料中心，並由全自動災難復原流程提供支援。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資...
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
WhatConverts
whatconverts.com
行銷機構和客戶的潛在客戶跟踪 唯一受到頂級 PPC 和 SEO 專業人士信賴的潛在客戶追蹤和報告軟體，可以為客戶增加價值。
Cordless
cordless.io
解鎖您的語音內容。 為客戶支援團隊提供現代化電話服務。 彌合語音和文字之間的差距。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫追蹤、潛在客戶管理和業務分析解決方案的行業領導者。最大化您的行銷資金並獲得可衡量的結果。
OnviSource
onvisource.com
適用於各行業呼叫中心及企業的自動通話錄音軟體。
AuditCall
auditcall.com
AuditCall 以世界各地的企業提供卓越的呼叫分析解決方案而聞名。它提供了對讓您的電話響起的各個方面的詳細見解。電話追蹤、錄音、分析等功能可讓您獲得最大收入並獲得滿意的客戶。 AuditCall 是一款以其創新的雲端統一通訊和協作解決方案而聞名的產品。 AuditCall 總部位於美國，透過其直覺的軟體 AuditCall，為企業和產業提供更先進、更安全的方式來連結客戶和員工，提高員工生產力並加強客戶關係。它透過優化接到最多來電的廣告和關鍵字的投資報酬率，幫助企業就如何分配行銷支出做出更明智的決策。它配備了一些有趣的功能，使數據驅動的行銷人員能夠優化廣告活動的效果，提高銷售效率並提高客戶保...
800response
800response.com
800response 提供多種免費免費電話號碼、呼叫追蹤工具和客戶分析數據，幫助企業管理漏斗頂部的潛在客戶開發工作，同時獲得有價值的營銷歸因數據，幫助您獲得投資回報率並保留您的投資回報率。最有價值的客戶。我們提供完整的呼叫追蹤工具解決方案，幫助企業促進和優化新客戶獲取、衡量和追蹤行銷活動績效以及監控客戶體驗。如果您正在尋找來電分析來提高投資回報率和廣告活動回應，800response 擁有您所需的所有工具。我們可以將這些資料直接提供給您的 CRM。
iovox
iovox.com
為世界各地的個人和企業提供電話追蹤和生產力軟體。
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease，世界上最先進的通話記錄、通話表和電話訊息協作軟體，具有適用於 iOS、Android 和 Web 的優雅介面。被全球所有領先的媒體製作商以及律師事務所、服務機構、銷售機構等使用。
Call iQ
mycalliq.com
呼叫智商如何在第二个观看此简短视频的一小部分中工作5步过程，以查看我们的5步呼叫跟踪过程如何从分配数字到跟踪这些数字上的每个呼叫到传递每个呼叫的实时，真實，重要的分析。準備開始節省行銷金了嗎？請求演示1-866-721-2180 LIVE…
CallAction
callaction.co
CallAction 是一款行動 Web 應用程序，用於自動追蹤所有行銷管道的呼入電話並參與其中。
Clixtell
clixtell.com
Clixtell 為企業和數位行銷代理商提供完整的解決方案。為新數位時代的線上廣告商提供呼叫追蹤、網路分析、按點擊付費詐欺偵測、預防和保護服務。不斷成長和進步，我們很自豪能為客戶提供安全、健全的透明廣告體驗。我們幫助企業優化和保護其廣告活動，提高銷售額、利潤和投資報酬率，並改善客戶服務。
CallScaler
callscaler.com
CallScaler 提供了一種簡單的方法來啟動和擴展您的呼叫追蹤活動，並提供業界最具競爭力的價格。
CallGear
callgear.ae
您需要有效與客戶溝通所需的一切。自動通話流動並專注於您的業務。
WildJar
wildjar.com
WildJar 透過提供尖端的語音和簡訊解決方案幫助企業取得巨大成功。 WildJar 成立於 2016 年，正在幫助全球 4,000 多家公司與其客戶建立聯繫並增加收入。
CallRoot
callroot.com
CallRoot 是一款針對行銷團隊和代理商的通話追蹤軟體。它追蹤和記錄來電，動態插入電話號碼並映射每個來電的建議來源。
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector 是一個外向銷售自動化平台，它將電子郵件、簡訊、無環語音郵件、外向撥號器和內向撥號器整合到簡單的 crm 中。
Retreaver
retreaver.com
Reareaver幫助行銷人員，代理商和品牌更了解他們的客戶旅程。我們基於雲端的軟體透過標記、追蹤呼叫者並將其路由到適當的人員或部門來提供即時呼入呼叫資料。利用 HubSpot、Eloqua 和 Instapage 等流行行銷解決方案的數據來提供個人化體驗並提高轉換率。透過利用這些數據，您將確定哪些行銷活動能帶來最大的收入、提高客戶滿意度並促進更高的轉換。 Call us today at (877) 794-6544 or visit
Nimbata
nimbata.com
Nimbata 結合了獨特的潛在客戶捕獲、轉換追蹤、行銷歸因和潛在客戶管理功能，可產生更好的入站潛在客戶並將更多網路訪客轉化為銷售。 Nimbata (https://www.nimbata.com) 提供： • 透過本地、免費電話或個人化號碼擷取全球 4,300 個城市和 70 多個國家/地區的電話線索。 • First-party data of call conversion and web form submission tracking via nimbata script/pixel. Session-level attribution (source, campaign, or ...
Ringostat
ringostat.com
Ringostat 是一個呼叫追蹤、電話和端到端分析平台。 Ringostat 有助於優化行銷、考慮投資報酬率、與客戶建立有效的溝通並促進銷售。它是東歐同類服務中唯一成為 Google Analytics 官方技術合作夥伴的服務。該平台包括七種產品：呼叫追蹤、端對端分析、虛擬 PBX、回叫小部件、Ringostat 智慧型手機、Ringostat Insider 和 Ringostat Messenger。這些產品各自代表了共同構成一個生態系統的三個分支之一：分析、通訊和銷售。 Ringostat虛擬PBX一天上線，不需要額外的設備投資，適合銷售部門的任何工作條件。 Ringostat 解決方...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion 是一款簡單且強大的現場服務管理軟體，提供多種功能，例如客戶管理、發票和付款、庫存管理、時間追蹤和報告。該軟體可在桌面和行動應用程式上使用，以連接辦公室工作人員、技術人員和客戶。
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一個全通路行銷平台。我們協助吸引、轉換和分析您的客戶。 Calltouch 提供呼叫追蹤服務，提供有關廣告效率的所有資訊。由於呼叫追蹤服務，您可以將所有廣告劃分為促進銷售的廣告和花費預算的廣告。通話追蹤有助於評估值得擴展的管道和廣告以及需要停用的其他管道和廣告。價格從每月60.00 美元起標準- 中小企業端到端分析- 動態和靜態呼叫跟踪呼叫日誌呼叫標記- 關鍵字規範- 網站目標和訂單跟踪- 詳細報告、銷售漏斗和投資回報率- 廣告平台和CRM系統整合- 全面的客戶支持
Infinity Hub
infinity.co
了解每次通話之前、期間和之後發生的情況，並採取實際行動來提高行銷和營運效率。 Infinity 是經過 ISO 27001 認證的世界級呼叫智慧平台，具有精細的訪客追蹤功能。 Infinity enables you to map the entire customer journey and unlock invaluable insights such as the campaigns, webpages, and exact keywords your customers engaged with before they pick up the phone.找出來電轉換的來源將有助於您在...
Infinity Portal
infinity.co
了解每次通話之前、期間和之後發生的情況，並採取實際行動來提高行銷和營運效率。 Infinity 是經過 ISO 27001 認證的世界級呼叫智慧平台，具有精細的訪客追蹤功能。 Infinity 讓您能夠繪製整個客戶旅程並解鎖寶貴的見解，例如客戶在拿起電話之前參與的活動、網頁和確切的關鍵字。找出來電轉換的來源將有助於您在分析效果時了解全局。透過完全消除對產生銷售的猜測，您將能夠在行銷支出上產生令人印象深刻的投資報酬率。 Infinity Hub 不斷發展，使用戶能夠與最新版本的 Google Ads、Google Analytics、Looker Studio、Hubspot、Salesforc...
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io 透過即時指導為高績效團隊提供支援。透過展示和推薦最有效的方法，Revenue.io 使 HPE、Nutanix 和 AWS 等數百家客戶能夠提供可預測的結果並優化其整個收入營運。 Revenue.io 成立於 2013 年，總部位於洛杉磯，並獲得高盛、Bryant Stibel 和 Palisades Capital 創投的支持。了解更多信息，請訪問 www.revenue.io。
800.com
800.com
在 800.com，我們致力於幫助企業與客戶建立聯繫。作為免費電話號碼、個人電話號碼和呼叫軟體的領先供應商，我們讓公司能夠輕鬆地聯繫世界各地的客戶。我們的使命是透過電信增強人與人之間的連結。我們為任何人提供一個易於使用的平台來尋找和註冊令人難忘的免費虛榮電話號碼。 Plus, with our platform, you can manage all of your numbers in one place, track calls, measure success, and forward calls to any phone you choose.但這還不是全部，我們還為各種規模的企業提供...
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom 雲端報告可以輕鬆產生您在世界任何地方的電話或呼叫中心活動的詳細報告；無需購買任何額外的軟體。您可以透過安裝 PBXDom 收集器並將 PBX 或呼叫中心連接到安裝此軟體的電腦來實現此目的；這裡的所有都是它的。收集器軟體會自動從您的呼叫中心或PBX接收您的呼叫訊息，然後將該資訊傳送到PBXDom的伺服器，然後我們的伺服器分析該訊息，以便為您提供各種報告。
Convirza
convirza.com
Convirza 是第一個企業呼叫追蹤和呼叫優化平台。為了滿足電話互動中不斷增長的情報需求，我們將傳統的呼叫追蹤與強大的電話分析相結合。 Convirza 使用語音識別技術和複雜的演算法來衡量銷售線索品質、衡量轉換並透過完全成熟的營銷自動化採取行動。我們幫助經驗豐富的行銷人員做出更好的決策，提高成交率和客戶體驗，同時增加收入。我們為汽車、醫療保健、酒店、家居和金融服務領域的領先國內和國際品牌提供服務。我們專為各種規模的企業、媒體/出版機構、呼叫中心等而設計，提供通話錄音和數據解決方案，幫助您追蹤和分析通話，以了解呼叫者的意圖和行為。該公司最近在位於猶他州矽坡的總部發布了一個突破性的呼叫行銷優化...
DCDial
dcdial.com
我們基於雲端的聯絡中心解決方案可協助公司透過互動式文字和語音接觸數百萬客戶。我們高度可自訂的解決方案擁有直覺且使用者友好的介面，使我們的客戶能夠快速且相對輕鬆地設計和部署複雜的通訊策略。我們透過自動化業務流程幫助客戶提高生產力、效率和獲利能力：銷售和行銷、日程安排、公告、付款處理等。總部位於喬治亞州亞特蘭大。
Salesken
salesken.ai
Salesken 為您提供銷售代表在通話中的表現的詳細可見性，以便您可以提高客戶參與度並達成更多交易。
Ringba
ringba.com
為行銷人員、數位代理商、呼叫中心、每次通話付費和績效網路提供呼叫追蹤、歸因、報告和分析。
Invoca
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登入以存取 Invoca 的按通話付費平台。廣告主創建基於通話的廣告活動，發布商則透過吸引通話賺取更多佣金。