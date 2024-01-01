替代項 - diagrams.net

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw 是一款虛擬協作白板工具，可讓您輕鬆繪製具有手繪感覺的圖表。 在Excalidraw+中，無論您是公司還是個人，您都可以建立一個工作區，在其中管理和組織您建立的所有繪圖。您的工作空間同事可以輕鬆存取這些繪圖，並安全地保存到雲端。預設啟用即時協作，無需額外的步驟。