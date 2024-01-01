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Dezgo 的免費文字到圖像穩定擴散 AI 生成器是一款允許用戶從任何文字提示生成高品質圖像的工具。它結合了人工智慧技術和稱為 DPMSeed 的採樣方法來創建圖像。 AI技術是Stable Diffusion 1.5，可以調整以更嚴格地適應文字提示或提供更多的解釋自由度。 使用者也可以指定影像的縱橫比，例如縱向、方形或橫向。為了進一步細化圖像，使用者可以提供負面提示，描述圖像中不應包含哪些內容。 AI 的輸出是根據 CreativeML Open RAIL-M 授權的條款提供的。此外，使用者能夠管理他們的隱私偏好，例如允許或拒絕某些類型的資料處理，或選擇某些類型的個人化廣告和內容。 使用者還可以選擇允許或不允許透過掃描其設備的獨特特徵來識別其設備。

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