替代項 - Deskmy
Gather
gather.town
Gather 是一個視訊通話空間，可讓多人同時進行單獨的對話，並像在現實生活中一樣輕鬆地進出這些對話。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
當您的員工成長時，您的業務也會成長。 我們相信您和我們企業的成功取決於人。透過我們經過驗證的業務工具集，我們將引導您的團隊和業務實現持續成長。
oVice
ovice.com
與您的遠距團隊進行更多聯繫和互動 虛擬工作場所可讓您隨時隨地與任何人保持同步
Spot
spotvirtual.com
適合團隊的下一代通訊應用程式。 Spot 是團隊聯繫、協作和建構文化的完整解決方案。受到數百家組織的信賴。
SpatialChat
spatial.chat
隨時隨地進行面對面虛擬會議的群組視訊聊天。
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch 是一款超酷的視訊聊天應用程式。您可以建立互動式虛擬房間並按照您想要的方式進行自訂。它適合會議和工作場所。
Nooks
nooks.ai
Nooks 是一款由人工智慧驅動的虛擬撥號器和虛擬銷售平台，可協助 SDR 團隊將對話效率提升 5 倍並大幅提高工作效率。
Workiro
workiro.com
下一代應用程式獨特地結合了任務、通訊和文件管理功能（包括電子簽名），幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。
RemoteHQ
remotehq.com
我們透過視訊會議以外的方式將人們聚集在一起。我們的平台將人們連接到完成工作所需的應用程式和虛擬資源。使用 RemoteHQ 舉辦團隊會議、銷售演示、支援電話、培訓課程等。
Sococo
sococo.com
Sococo 是一個線上工作場所，分散式團隊每天都在這裡並肩工作。無論團隊成員身在何處。在大廳、穿過校園或跨越半個地球——在組織的線上辦公室工作甚至比在同一樓層或同一房間工作更有效率。
BMC
bmc.com
BMC 透過針對複雜 IT 問題的開放、可擴展和模組化解決方案幫助客戶營運和重塑其業務。 BMC 與 86% 的福布斯全球 50 強以及世界各地的客戶和合作夥伴合作，創造他們的未來。憑藉我們的創新歷史、領先業界的自動化、營運和服務管理解決方案，再加上無與倫比的靈活性，我們幫助組織騰出時間和空間，成為一家征服未來機會的自主數位企業。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是數位協作和參與的下一代發展——一個完全可自訂的 3D 環境，專為滿足您的所有虛擬需求而建置。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 視訊會議地獄。它是一種身臨其境的數位體驗，可增強聯繫、協作和溝通能力。遠程並不一定意味著遠離——創造一個人們願意參與的世界。 Breakroom 領先的 Metaverse 平台充滿了強大的功能和功能，讓不可能成為可能。它使您可以輕鬆地立即創建和自訂自己的品牌虛擬世界，適合所有類型的受眾參與。從數位工作空間、會議和虛擬教室到電影節、新書發表會和社交活動，Breakroom 可以讓您靈活地完成這一切。您甚至可以在幾分鐘內建立一個連結到內建市場的電子...
SoWork
sowork.com
SoWork 虛擬工作場所為遠端團隊提供了效率、存在感、自發性和連結。透過人工智慧驅動的 Office Assistant Sophia、最好的會議工具和完全客製化，SoWork 讓您的團隊比以往更快樂、更有效率。
Teemyco
teemyco.com
Teemyco 讓團隊能夠共存，無論每個人身在何處。我們促進自發性互動並將同事聚集在一起。免費開始使用 - Teemyco 測試版現已向全世界開放！
WorkAdventure
workadventu.re
WorkAdventure 是一個讓您設計完全可自訂的協作虛擬世界的平台。透過您的化身，您可以自發性地與同事、客戶、合作夥伴等互動。 /外部活動）。小加號？該平台 100% 法語、GDPR 且開源！
Kumospace
kumospace.com
Kumospace 正在建造未來的辦公室——一個以人為本的虛擬辦公室。團隊合作和生產力與公司文化保持同步。透過虛擬工作空間激勵員工發揮最佳水平，讓您的團隊充分發揮潛力。 Kumospace 消除了溝通中的摩擦，最大限度地減少了誤解，並幫助團隊一起慶祝勝利。加入數千家已透過 Kumospace 成功解決遠距工作挑戰的公司。
Orum
orum.com
Orum 是人工智慧驅動的即時對話平台，可增強銷售活動、連接團隊並增加收入
Teamflow
teamflowhq.com
Teamflow 是卓越團隊的遠距辦公室。 Teamflow 帶來了在辦公室的臨場感、在同一個房間工作的活力、走廊談話的自發性 - 感覺像團隊的快樂。在 Teamflow 中，您可以在虛擬辦公室平面圖的氣泡中看到影片。您可以分享螢幕、變出白板、在共享便條本上做筆記，或將 Web 應用程式（例如 Google 文件或投影片）直接嵌入到 Teamflow 中，從而輕鬆實現即時、自發的協作。
Kino Live
kino.live
專為激發靈感而設計的視訊工作空間交流工具。 Kino 透過營造辦公室氛圍的視訊技術將遠端同事聚集在一起。借助 Spaces 技術，每個人都擁有一個專門的空間來與他人互動、協作並受到啟發。同事可以像在實體辦公室一樣在不同空間之間自由移動，從而減少虛擬會議疲勞。透過高清視訊和空間動態來模仿自然的工作空間交互，帶來更有機、類似辦公室的交互。 Kino 旨在整個工作日連接遠端同事。 Kino 讓遠距同事能夠真正並肩工作。輕鬆的協作和自然發生的公司文化。工作流程管理和團隊聯繫只需透過團隊在 Kino 的創意環境中參與即可實現。 Kino 融入日常工作流程，激發創造力。它是遠距開展共享辦公室社區的唯一工具...
Koncert
koncert.com
Koncert 的多通路 AI 銷售互動平台可協助您增加 B2B 銷售收入並轉換潛在客戶。人工智慧撥號器。 AI並行撥號器。 AI流量撥號器。代理輔助撥號器。節奏。
Cosmos Video
cosmos.video
與您的遠距團隊即時協作 專為遠端團隊設計的團隊會議空間，讓他們能夠在不受干擾的情況下進行即時協作。告別等待回覆、安排通話或分享會議連結。
VoicePing
voice-ping.com
VoicePing 是一個虛擬協作空間，可將全球團隊的生產力提升到超越真實空間的水平。您將獲得不同地點會員之間溝通和聯繫的最佳體驗。 ✅ 我們有語音辨識人工智慧。這樣您就不必手動做會議記錄，就可以與外國同事進行無摩擦的交談。 ✅ 網路會議期間可使用螢幕分享、即時共同創作文字編輯器和白板、遠端桌面功能。 ✅ 當您的隊友實際上可以一鍵接聽時，請打電話給他們。 ✅ 只需分享網址即可邀請客人來到您獨特的空間。 ✅ 會員可以使用時間追蹤功能，管理者可以查看日誌以進行高效管理。 ✅ 依照團隊想要的方式自訂您使用的虛擬空間和功能。
DemoHop
demohop.com
對於分散式技術和研發團隊來說，很難讓所有工程師、產品團隊和業務利害關係人達成共識。為了解決這個問題，DemoHop 支持線上展示活動，在短短幾個小時內將員工和他們的想法聚集在一起。我們有一些大公司使用 DemoHop 將員工聚集在一起並促進協作。現實情況是，Teams 或 Zoom 等日常會議工具並不擅長幫助人們互相會面、識別專家或傳播想法。 DemoHop 讓世界上最重要的技術團隊能夠 1) 最大限度地提高技術投資投資回報率，2) 傳播創新和最佳實踐，以及 3) 激勵員工。為此，DemoHop 的魔力在於與會者選擇自己的冒險模式，讓人們可以將時間花在對他們最重要的主題上。這與與會者建立了高度...
Howspace
howspace.com
Howspace 是用於轉型設計和實施的一體化平台。 Howspace 使組織能夠將員工聚集在一起學習、協作並做出能夠產生影響的決策。我們的平台引導共享旅程，理解與人工智慧的大規模對話，並確保每個人都在創造影響力方面發揮作用。 Howspace 非常適合： - 遠距、混合和非同步協作 - 構思和集思廣益 - 策略規劃和諮詢 - 研討會和活動 - 培訓計劃 - 員工入職和發展 - 組織轉型和變革管理 - 網路和社區建設 - 等等！範本庫：您現在可以使用我們的任何社群範本開始您的協作專案！