替代項 - DeskLog
Notion
notion.so
Notion 是一個提供資料庫、看板、wiki、日曆和提醒等元件的應用程式。使用者可以連接這些元件來建立自己的系統，用於知識管理、筆記記錄、資料管理、專案管理等。這些組件和系統可以單獨使用，也可以與其他組件和系統合作使用。
Trello
trello.com
Trello 是一個基於網路的看板式清單製作應用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 於 2011 年創建，並於 2014 年分拆成立一家獨立公司，後來於 2017 年 1 月出售給 Atlassian。該公司總部位於美國紐約市。
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) 是 Atlassian 開發的專有問題追蹤產品，可實現錯誤追蹤和敏捷專案管理。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
Airtable
airtable.com
Airtable 是一項雲端協作服務，總部位於舊金山。它由 Howie Liu、Andrew Ofstad 和 Emmett Nicholas 於 2012 年創立。 Airtable 是電子表格與資料庫的混合體，具有資料庫的功能，但應用於電子表格。 Airtable表格中的欄位類似於電子表格中的儲存格，但具有「複選框」、「電話號碼」和「下拉清單」等類型，並且可以引用圖像等檔案附件。使用者可以建立資料庫，設定列類型、新增記錄、將表格相互連結、協作、對記錄進行排序以及將視圖發佈到外部網站。
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。此前四年多來，它一直處於內測版本。Coda提供文字處理、電子表格和資料庫功能。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。2017年，Coda籌集了6000萬美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 ...
Zoho Projects
zoho.com
專案管理盡可能有效。 Zoho Projects 是一款基於雲端的專案管理工具，可協助您規劃工作、有效率地追蹤工作，並與您的團隊（無論他們身在何處）進行協作。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet is a software as a service (SaaS) offering for collaboration and work management, developed and marketed by Smartsheet Inc. It is used to assign tasks, track project progress, manage calendars, share documents, and manage other work, using a tabular user介面.
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
YouTrack
jetbrains.com
一個可以適應您的流程的專案管理工具，可幫助您交付出色的產品。追蹤專案和任務，使用敏捷板，規劃衝刺和發布，保留知識庫，使用報告和儀表板，建立遵循您的業務流程的工作流程。永遠不要再次強迫您的流程適應工具的限制。與其他專案管理工具不同，YouTrack 可以根據您的需求進行客製化！
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。自 2004 年中期以來，該公司的重點已從網頁設計轉向網頁應用程式開發。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web 應用程式框架Ruby on Rails 最初是為37signals 內部使用而創建的，後來於2004 年公開發布。2014 年2 月，該公司採取了新策略，完全專注於其旗艦產品，該...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一個免費的（針對小型企業）社交企業平台。這是一個統一的工作空間，可以處理日常操作和任務的許多方面。在幾分鐘內創建您自己的社交內部網路！
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款適合您整個團隊的一體化專案管理軟體。問題追蹤、Git 託管和版本控制以及 Wiki。
Linear
linear.app
Linear 有助於簡化軟體專案、衝刺、任務和錯誤追蹤。它是為高績效團隊建構的。
Podio
podio.com
Podio 提供了一個基於網路的平台，根據專案需求在專案管理工作區中組織團隊溝通、業務流程、數據和內容。
Nifty
nifty.pm
管理項目，而不是工具。停止在聊天、任務、文件、日曆和會議工具之間切換 - 將您的團隊和客戶聚集在一個簡單但強大的應用程式中。
Taiga
taiga.io
Taiga 是一個專案管理平台，適合那些想要一個簡單、美觀的工具，讓工作變得真正愉快的新創公司和敏捷開發人員和設計師。
Float
float.com
在 G2 上被評為排名第一的資源管理軟體。受到 3,000 多個世界頂級團隊的信賴，可協助其規劃專案並安排團隊時間。 30 天免費試用。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以讓您的團隊全面了解並控制所有任務和專案。專案管理軟體從未如此具有協作性。
TeamGantt
teamgantt.com
試試 TeamGantt 的免費甘特圖製作工具，並透過拖放計畫在幾分鐘內在線上建立甘特圖。評價最高且永久免費——無需信用卡。
Adobe Workfront
workfront.com
工作管理。專為企業打造。隨時隨地連結、協作和執行複雜的工作流程。
Teamleader
teamleader.eu
更多業務。減少麻煩。客戶管理、專案管理和發票集中於一款便利工具。 Teamleader 讓 11,000 家中小企業的工作變得更輕鬆。
Teamwork
teamwork.com
透過 Teamwork 的專案管理軟體、幫助台、聊天、文件管理軟體和 CRM，創建一支能夠協同工作的高效團隊。
OpenProject
openproject.org
開源專案管理軟體。在安全的環境中進行高效率的經典、敏捷或混合專案管理。
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是網路上最直覺的協作和任務管理工具。註冊、邀請您的團隊並開始工作。無需培訓。
SmartTask
smarttask.io
SmartTask 是管理團隊進度的最佳線上協作工具。簡單而強大，足以處理所有業務運營。追蹤任務、專案、客戶互動並與團隊進度保持聯繫
Bordio
bordio.com
在一個板上管理您的所有任務和事件。 Bordio 是一款用於有效時間管理、週計劃、任務追蹤和日程安排的線上軟體。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 是一款專案規劃軟體，包含您的團隊更快完成工作所需的所有工具。無需按用戶付費。免費試用。沒有學習曲線。
GanttPRO
ganttpro.com
✅ 免費註冊並在 GanttPRO 線上甘特圖軟體中建立甘特圖。在幾分鐘內規劃、建立和管理任務和日程安排。快速註冊。