Desk360 是一個全通路客戶支援平台，使各種規模的企業能夠 360 度了解其客戶，並為其行動應用程式和網站利用下一代收件匣。它允許您透過任何管道（電子郵件、即時聊天、社交媒體、WhatsApp，甚至行動應用程式內的訊息框）與客戶溝通，同時將所有訊息統一到一個螢幕上供客戶代表使用。借助 Desk360，您可以建立一個收件箱，以便用戶按照自己的方式與您聯繫。 Desk360 提供與 App Store、Google Play 商店和華為 AppGallery 的集成，因此您可以在單個頁面上匯總所有商店評論並回复客戶，而無需在商店帳戶之間來回切換。使用 Desk360 管理您的社群媒體帳號變得輕而易舉。您可以在一個螢幕上查看和回覆來自 Facebook、Instagram 和 Twitter 的所有客戶訊息，從而為您的代表節省大量時間。您是否使用不同的電子郵件地址為客戶提供支援？不用擔心，因為您可以在一個螢幕上統一所有電子郵件地址。更重要的是，您可以在網站上建立自訂常見問題和聯絡頁面，為您的客戶提供品牌的全面支援。立即探索 Desk360，並開始使用由專業翻譯人員以 40 種語言準備的預定義 Desk360 訊息與您的客戶溝通！在一頁上管理這 11 個管道的客戶訊息，並取得有關產品和使用者的詳細報告。透過為每個產品分配專門代理來選擇誰負責哪個項目，並鼓勵團隊之間的合作以提高績效！

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