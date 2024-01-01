Desk360

Desk360

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： desk360.com

使用 WebCatalog Desktop 上「Desk360」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Desk360 是一個全通路客戶支援平台，使各種規模的企業能夠 360 度了解其客戶，並為其行動應用程式和網站利用下一代收件匣。它允許您透過任何管道（電子郵件、即時聊天、社交媒體、WhatsApp，甚至行動應用程式內的訊息框）與客戶溝通，同時將所有訊息統一到一個螢幕上供客戶代表使用。借助 Desk360，您可以建立一個收件箱，以便用戶按照自己的方式與您聯繫。 Desk360 提供與 App Store、Google Play 商店和華為 AppGallery 的集成，因此您可以在單個頁面上匯總所有商店評論並回复客戶，而無需在商店帳戶之間來回切換。使用 Desk360 管理您的社群媒體帳號變得輕而易舉。您可以在一個螢幕上查看和回覆來自 Facebook、Instagram 和 Twitter 的所有客戶訊息，從而為您的代表節省大量時間。您是否使用不同的電子郵件地址為客戶提供支援？不用擔心，因為您可以在一個螢幕上統一所有電子郵件地址。更重要的是，您可以在網站上建立自訂常見問題和聯絡頁面，為您的客戶提供品牌的全面支援。立即探索 Desk360，並開始使用由專業翻譯人員以 40 種語言準備的預定義 Desk360 訊息與您的客戶溝通！在一頁上管理這 11 個管道的客戶訊息，並取得有關產品和使用者的詳細報告。透過為每個產品分配專門代理來選擇誰負責哪個項目，並鼓勵團隊之間的合作以提高績效！
目錄:
Business
幫助台軟體

網站： desk360.com

免責聲明：WebCatalog 與 Desk360 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

替代項

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

您可能也會喜歡

Loop Email

Loop Email

intheloop.io

LabiDesk

LabiDesk

labidesk.com

ADLN

ADLN

adln.io

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

MyAlice

MyAlice

myalice.ai

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Replyco

Replyco

replyco.com

Firefox Relay

Firefox Relay

relay.firefox.com

Billgang

Billgang

billgang.com

Mailor

Mailor

mailor.us

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策